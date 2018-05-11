اجتماع أوبك القادم أواخر سبتمبر بالجزائر

ينعقد الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أعلنه الخميس وزير الطاقة، مصطفى قيطوني.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقب عرض حصيلة قطاع الطاقة لعام 2017 بأن "هذا الاجتماع سيتيح لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط"، وأضاف بأن "أسعار النفط متقلبة للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق"، مشيرا إلى أنها ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وذكّر قيطوني بالاتفاق بين أوبك وغير الأوبك الموقع في ديسمبر 2016 بغرض دعم أسعار النفط بعد أن شهد انخفاضا حادا منذ صيف عام 2014.

"هذا الاتفاق الموقع من طرف 14 بلدا عضوا في منظمة اوبك مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة سمح بسحب كمية 1,8 مليون برميل / يوم من السوقي وتعزيز الأسعار لتتراوح حاليا بين 70 و 80 دولارا للبرميل"، يصرح الوزير.