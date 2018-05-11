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مخاوف من إصابة مواشي عيد الأضحى

الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط

  13 جويلية 2018 - 14:24   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحمى القلاعية على أبواب العاصمة وطوارئ بعد اكتشاف حالات بحجوط

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، حالة طوارئ بعد اكتشاف مصالح مفتشية البيطرة لولاية تيبازة خمس حالات إصابة بداء الحمى القلاعية للأبقار، حيث تم وضع برامج لمراقبة ومتابعة الحيوانات واتخاذ الاجراءات التي يرونها ضرورة لغرض محاربة هذا المرض والقضاء عليه، لاسيما أن عيد الأضحى لا يفصلنا عنه سوى بضع أسابيع فقط.  

حسب ما أسرت به مصادر مطلعة لـ "المحور اليومي"، فإن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، قد أعطى تعليمات إلى كافة الولاة ومديريات المصالح الفلاحية من أجل تجنيد كل البياطرة للتصدي لبؤر الحمى القلاعية التي عادت للظهور من جديد، كما أعلن في وقت سابق عن اتخاذ جملة من التدابير الوقائية الصارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأسا من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن، حيث تم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى لمناطق أخرى من خلال إصدار قرار بإيقاف استيراد هذا النوع من الماشية ومنع تنقلها إلا بترخيص إلى جانب إيفاد الأطباء البياطرة إلى الولايات لمراقبتها والوقوف على أي تطور.

وقد تم اكتشاف حالات جديدة لهذا الداء بولاية تيبازة أول أمس، لدى بائع موسمي اقتناهم يوم الأحد الماضي من سوق بورومي لبيع المواشي بولاية البليدة، حيث تفطنت فرق البيطرة للحالات وتدخلت في نفس اليوم أين تقرر عزل الأبقار وذبحها كإجراء وقائي بعد التأكد من إصابتها، كما اتخذت الإجراءات الوقائية في نفس يوم اكتشاف الأبقار المصابة بهذا الداء بمدينة حجوط في إطار التدابير المتخذة لمحاصرة وتطويق الداء.

وفي الصدد ذاته، كشف المدير الولائي للمصالح الفلاحية، بن شامة جمال، أنه تقرر غلق السوق الأسبوعي للأبقار بحجوط بقرار ولائي تم تبليغه لمصالح بلدية حجوط من أجل تنفيذه، فيما تبقى أسواق فوضوية صغيرة تعمل بشكل عادي على غرار سوق سيدي غيلاس والمكسيك وبربيصة بالقليعة.

وتخوف العديد من مربو الماشية من انتشار العدوى، بما أن الوضع غير مطمئن بسبب قرب عيد الأضحى، مطالبين الجهات الوصية بضرورة منع تنقل الماشية عبر الولايات كونها الطريقة الوحيدة الكفيلة بالحد من انتشار وباء الحمى القلاعية، لاسيما أن عدم التحكم في تنقل الماشية سيؤدي إلى كارثة حقيقة في العيد في ظل فشل وزارة الفلاحة في إحصاء كافة الموالين وعدم ترقم الكامل للماشية.

 لطفي العقون
 

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