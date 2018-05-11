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اتفاق جديد مرتقب بين الدول المنتجة للنفط

  13 جويلية 2018 - 15:25   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اتفاق جديد مرتقب بين الدول المنتجة للنفط

أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الدول المشاركة في الاتفاق النفطي "أوبك+" تدرس إمكانية اعتماد وثيقة حول تعاون لأجل غير مسمى اعتبارا من العام القادم.

وأضاف الوزير الروسي في كلمة بمجلس النواب، نقلا عن روسيا اليوم، "يجري النظر حاليا في مشروع الاتفاق، يضفي ابتداء من العام 2019 طابعا مؤسسيا للتعاون بين الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك".

ووفقا للوزير فإن الاتفاق لن يتم تقييده بإطار زمني وسيكون مفتوحا لجميع الدول للمشاركة، مشيرا إلى أن "ذلك سيعطي فرصة للدول النفطية المشاركة في التشاور واتخاذ قرارات قد تكون مفيدة لهذه الدول".

وأضاف نوفاك أن بلاده استعادت هذا الشهر 80% من إنتاج النفط، الذي خفضته بموجب اتفاق "أوبك+"، والقاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، حصة روسيا منها 300 ألف برميل يوميا.

وشدد الوزير على أن أسعار النفط استقرت بفضل الاتفاق، الذي نجح في التخلص من الأزمة، التي واجهتها سوق الخام.

 

وعن مكاسب روسيا من "أوبك+"، قال نوفاك إن الاتفاق عاد على الميزانية بإيرادات إضافية خلال العام الماضي، تقدر بنحو 1.7 تريليون روبل (نحو26.2 مليار دولار).

 

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