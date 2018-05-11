مصادر من وزارة الفلاحة تؤكد لـالمحور اليومي:

1200 بيطري لتطويق الحمى القلاعية والحالات المسجلة استثنائية

40 إصابة في سطيف، بجاية، تيزي وزو والبويرة

الوزير يجتمع بإطاراته لبحث تطور المرض وتفادي انتشاره

جندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ما يزيد عن 1200 بيطري عبر كامل القطر الوطني في خطوة تندرج ضمن إلإجراءات والتدابير الوقائية لتطويق داء الحمى القلاعية وتفادي ظهور بؤر جديدة، مؤكدة أن الإصابات المسجلة مؤخرا استثنائية وتمت محاصرتها، مشددة على ضرورة عدم تهويل عدد الإصابات التي لا تتجاوز 40 حالة فقط على المستوى الوطني لتجنب استثمار السماسرة في الأمر ورفع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

طمأنت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة في تصريح خصت به المحور اليومي الموالين والمربين بعد تداول أنباء تُنذر بحال طوارئ بسبب انتشار داء الحمى القلاعية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، بعدم تسجيل عدد إصابات كبير كما تم الكشف عنه من قبل عدة مصادر، مما يشير إلى أن القضية استعجالية، مؤكدة في الصدد أن عددها لا يتجاوز 40 إصابة في أربع ولايات فقط، في كل من البويرة، تيزي وزو وبجاية إضافة إلى سطيف، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة تقوم بأخذ عينات عن رؤوس الماشية المشتبه في إصابتها للمخابر والتأكد من صحة الأمر. وكشفت مصادر في هذا الشأن عن تجنيد وزارة الفلاحة أزيد من 1200 بيطري عبر كامل القطر الوطني لتفادي توسع بؤر الحمى القلاعية بمناطق أخرى، مشيرة في الصدد إلى أن أطرافا عديدة تستثمر في هذا الأمر قصد المضاربة في أسعار أضحية العيد ورفعها، مشددة في الوقت ذاته على عدم تهويل القضية التي تتزايد كلما اقترب عيد الأَضحى من كل سنة رغم أنه يتم تسجيل إصابات على مدار السنة.

ودعت الوزارة مربي المواشي إلى أخذ الحيطة والحذر من احتكاك الحيوانات بأخرى لا يعرف مدى صحتها أم إصابتها بالمرض وعزل الحالات المصابة وتفادي تنقلها إلى أسواق الماشية، مع العلم أن المربين يعرفون أعراض الحمى القلاعية على المواشي من سيلان اللعاب والتهاب الفم وغيرها من الأعراض التي تؤكد إصابة الماشية، مضيفا بقوله لايمكن أن نعتبر عشرات الإصابات من أصل مليوني رأس ماشية على المستوى الوطني بـالحالة الاستعجالية والطارئة.

وقالت مصادر إن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي قد اجتمع بإطارات دائرته الوزارية أمس، للتباحث حول مدى إمكانية توسع بؤر داء الحمى القلاعية في مختلف ولايات الوطن والإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادي دخول حال الطوارئ بشأن هذا المرض مثلما تم تسجيله خلال السنوات الماضية، في ظل تزامن المشكلو مع عيد الأضحى المبارك.

في سياق ذي صلة، شددت مصادرنا على أن السبب الرئيس لظهور بعض الإصابات بهذا الداء وانتشاره عدم وعي المربين والموالين بضرورة تلقيح المواشي رغم توفر اللقاحات على طول السنة، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة تسعى من خلال تنظيم حملات توعوية تدعو عبرها جميع المربين إلى تلقيح رؤوس الماشية لتفادي انتشار بؤر المرض وتفادي تسجيل خسائر معتبرة مثلما سجلته الجزائر في السنوات السابقة. من جهتها، دعت وزارة الفلاحة التونسية إثر ظهور بؤرة لمرض الحمى القلاعية سيروتيب أو عند الأبقار بالجزائر مربي الأبقار الذين لم يشاركوا في حملة التلقيح ضدّ مرض الحمى القلاعية الوطنية المنظمة لفائدتهم من فيفري إلى ماي المنصرم إلى الاتصال بدوائر الإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في إطار حملات التدارك التي ستنظم في الغرض خلال شهر جويلية بصفة مجانية.

جدير بالذكر أن وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي قد أكد منذ نحو أسبوع اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتفادي انتشار المرض وتوسع بؤره خاصة أن عدد الإصابات لا يدعو للقلق حيث بلغ 40 إصابة فقط، من خلال إقرار وقف استيراد الماشية ومنع تنقلها إلا بترخيص، فضلا عن تسخير بياطرة لمتابعة المصابة منها.