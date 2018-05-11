قلفاط يؤكد وساطة الوزارة بين المهنيّين والمطاحن لخفض أسعار الفرينة

ملف الخبازين على طاولة الحكومة وهامش الربح سيحدّد وفق سلم خاص

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين يوسف قلفاط أن ملف الخبازين يوجد الآن على مستوى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل حل مشاكلهم العالقة بشكل نهائي، خاصة ما تعلق بضمان هامش ربح يصون كرامة الخباز.

أفاد قلفاط في تصريح صحافي بأن ملف الخبازين يوجد الآن على مستوى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، من أجل حل مشاكلهم العالقة بشكل نهائي، وأضاف المتحدث أن وزير التجارة السعيد جلاب كان قد وعد الخبازين بضمان هامش ربح مقبول، من خلال تكفل الحكومة بالوساطة بين الخبازين والمطاحن، قصد تمكينهم من اشتراء الفرينة بسعر أقل.

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين أن مادة الخبر غير مدعمة كما يظن كثير من المواطنين، بل مادة الفرينة وحدها هي المدعمة، في حين تبقى العديد من المواد الداخلة في صناعتها غير مدعمةكالخميرة، والزيت ومحسنات الخبر، مستهجنا استفادة صانعي الحلوياتوالأكل السريع من الفرينة المدعمة بطرق غير مشروعة.

وفيما يخص هامش الربح، أشار قلفاط إلى أنه سيتم تحديده وفق سلم خاص تضعه الحكومة للنشاط التجاري. ويشار إلى أن الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين قد قررت تعليق الإضراب الذي دعت إليه نهاية الشهر الجاري إلى غايو انتهاء الحكومة من دراسة ملفهم.

ويعد مطلب رفع هامش الربح الذي تعتبره اتحادية الخبازين ضعيفا مطلبا قديما متجددا، رغم دعم الدولة لمادة الفرينة كمادة أساسية في صناعة الخبز، مشددة على أن رفعه سيساهم في تفادي غلق مزيد من المخابز بسبب عدم قدرة أصحابها على مواصلة النشاط، لأن السعر الحالي للخبز لا يعكس كلفته الحقيقية، مبرزو أن نحو 3 آلاف مخبزة اضطر أصحابها إلى الغلق الإرادي لها خلال 2017، في حين غيّر كثير منهم نشاطهم.

وأوضحت الهيئة أن التكلفة الحقيقية للخبزة حددت بـ 10.87 دج استنادا إلى دراسة دقيقة أشرفت عليها وزارتا التجارة والفلاحة بالتعاون مع الفدرالية الوطنية للخبازين وجمعيات حماية المستهلك، مقترحة سعر 13 دج للخبزة لضمان ربح معقول للخباز.

وأكدت الاتحادية أنها قدمت مقترح تزويد الخبازين بفرينة ممزوجة مستخلصة من القمح الصلب ومصنوعة محليا، توجه حصريا لصناعة الخبز، باعتبار أن هذا الاقتراح يضمن هامش ربح معقول للخبازين، علاوة على المزايا الصحية لهذا النوع من الفرينة.