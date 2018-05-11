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بن مسعود يؤكد انخفاض أسعار المركبات السياحية بـ30 بالمائة

الفنادق تستقطب 10 آلاف عائلة خلال موسم الاصطياف

  15 جويلية 2018 - 20:43   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الفنادق تستقطب 10 آلاف عائلة خلال موسم الاصطياف

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، أن أسعار الإقامة بالمركبات السياحية والفنادق منخفضة بنسبة 30 إلى 40 بالمائة، حيث حدد سعر الإقامة في فندق يطل على شاطئ البحر بـ 4 آلاف و500 دينار جزائريلليلة.

 

كشف بن مسعود عن تسجيل 10 آلاف عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الاصطياف، ممن استفادت من التخفيضات التي جاءت بها الاتفاقية المبرمة بين مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية والفدرالية الوطنية للفنادق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا خلال زيارة عمل وتفقد إلى المركب السياحي لزرالدة أن عملية استقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة وأن موسم الاصطياف يختلف عن المواسم السابقة من خلال الفضاءات الموفرة لهم. وأوضح الوزير أن انتهاء أشغال إعادة تهيئة و عصرنة المركز السياحي الرمال الذهبية سيكون نهاية شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن مدة الأشغال بهذا المركز تقدر بـ 15 شهرا وقد انطلقت منذ حوالي ثلاثة اشهر ويحتوي على 200 غرفة و حوالي 400 سرير

وجاءت هذه الزيارة للمركب من أجل للوقوف على استفادة عائلات العمال الجزائريين من تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المؤسسات الفندقية والاتحاد العام للعمال الجزائريين. بالمقابل، حمّل المسؤول الأول عن قطاع السياحة مسؤولية عدم تطبيق قانون مجانية ولوج المواطنين الشواطئ إلى رؤساء البلديات ومصالح الأمن المطالبين بتطبيق القانون.

وكشف المسؤول في وقت سابق عن دخول 60 مؤسسة فندقية جديدة الخدمة بطاقة 5 آلاف سرير بداية من موسم الاصطياف، تضاف إلى الفنادق التي انتهت عملية إعادة تأهيلها، مؤكدا أن الموسم سيكون ناجحا بالنظر إلى المؤهلات البشرية والطبيعية المتوفرة في الجزائر، كما تطرقبن مسعود إلى أسعار الهياكل السياحية، موضحا أنها تخضع لقانون العرض والطلب، إلا أن هذا لا يمنع وزارة السياحة من التدخل لضبط الأسعار وإلزام الفنادق بإطلاق عروض ترويجية وتخفيضات خلال مواسم العطل والأعياد والمناسبات لتمكين المواطن متوسط الدخل من الاستفادة من خدمات فنادق 3 و4 نجوم، على غرار فنادق الدولة التي تصل فيهانسبة التخفيضات إلى 50 بالمائة خارج الموسم وذروة الطلب.

لطفي .ع

 

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