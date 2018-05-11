الشروع في العمل بالفاتورة الشهرية للكهرباء خلال 3 سنوات

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب أمس بالجزائر عن الشروع في العمل بالفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء في غضون ثلاث سنوات، فيما تم الاعلان عن توقيع اتفاقية لتزويد تونس والمغرب بالكهرباء.

وأوضح المسؤول خلال ندوة صحفية، عقدها على هامش لقاء مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في انجاز الشبكات الكهربائية، ان هذا التغيير في فترة فاتورة استهلاك الكهرباء والتي هي حاليا فصلية، ثلاثة أشهر، ستكون جزءًا من النظام الجديد لتسيير الزبائن.

وفي هذا الصدد اشار عرقاب حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية، بان الفترة الجديدة لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها تدريجيا بدءا بالفواتير نصف الشهرية داعيا المؤسسات الوطنية المختصة في انجاز الشبكات الكهربائية للمشاركة في مشاريع انجاز الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا.

وأوضح ذات السؤول أن الامر يتعلق ببلوغ هدف انجاز 24.506 كيلومتر في آفاق 2027، مضيفا "لدينا نقص في الخطوط ذات الضغط العالي والعالي جدا ونعتمد على المؤسسات الوطنية لبلوغ هذا الهدف".