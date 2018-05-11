النفط يتراجع مع احتمال زيادة إمدادات الخام

هبطت أسعار النفط الاثنين، مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات، واستئناف الموانئ الليبية لأنشطتها التصديرية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات النفط من روسيا و"أوبك".

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 66 سنتا إلى 74.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 57 سنتا إلى 70.43 دولار للبرميل.

وأدى تعطل إمدادات في ليبيا، وإضراب في النرويج، واحتجاجات بالعراق، إلى ارتفاع أسعار النفط أواخر الأسبوع الماضي، وإن كانت الأسعار سجلت خسارة أسبوعية هي الثانية على التوالي.

وقال بنك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "ايه إن زد" في مذكرة إن "أسعار النفط الخام هبطت مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات. الأنباء عن أن المؤسسة الحكومية المنتجة للنفط في ليبيا استأنفت ضخ الإمدادات من حقل كبير حفزت الهبوط في وقت سابق من الأسبوع".

من جهته قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده وبعض كبار المنتجين الآخرين قد يزيدون إمداداتهم إذا حدث نقص في المعروض بالأسواق العالمية.