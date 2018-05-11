هذا هو انتاج الجزائر من الزيتون في 2017

أشارت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في بيان لها أن الإنتاج الوطني من محصول الزيتون بلغ 6.844.606 قنطار سنة 2017 بقيمة 160.283 مليون دينار.

وتتربع زراعة الزيتون حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية على مساحة إجمالية تقدر ب 432.916 هكتار تضم 60.969.641 شجرة من بينها 36.117.825 منتجة، حيث سجلت سنة 2017 مردودا يقدر ب 19 كغ للشجرة الواحدة و17.5 لتر في القنطار.

واحتلت ولاية معسكر ترتيب الولايات الأكثر إنتاجا للزيتون سنة 2017 ب 800.000 قنطار، تليها بعد ذلك تلمسان ب 730.000 ثم بجاية ب600.551 قنطار، وفق ذات المصدر.