فدرالية مربي المواشي تطالب بعدم غلق الأسواق ومنع تنقل الحيوانات المصابة

وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات

المناطق الرعوية وشبه الرعوية وكذا الجنوبية لم تسجل مخبريا أية حالة إصابة

طالبت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي وزارة الفلاحة بتعزيز تدخلات المفتشيات البيطرية للتأهب والتصدي لداء الحمى القلاعية ومحاصرته في الولايات الأربع التي تركز فيها الداء، مؤكدة على أن موالي ومربي المواشي والأبقار بالمناطق الرعوية وشبه الرعوية وكذا الجنوبية لم يسجلوا أي حالة إصابة وأسواقها الأسبوعية تنشط بصفة عادية، فيما شددت السلطات المعنية على عدم تنقل الحيوانات ما بين الولايات والمناطق للحيلولة دون تأزم الأمر تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.

أكد الناطق الرسمي للفدرالية الوطنية لمربي المواشي بوزيد سالمي في تصريح خص به المحور اليومي أمس، على عدم تسجيل أي حالة إصابة بداء الحمى القلاعية بالمناطق شبه الرعوية والرعوية وكذا الجنوبية منها التي تحتوي على 95 بالمائة من رؤوس الماشية على المستوى الوطني، مشيرا إلى عدم تهويل الأمر لتفادي أي مضاربة من طرف السماسرة وخنق جيوب المواطنين برفع أسعار الماشية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة. طالب محدثنا -في السياق ذاته-بتأهب السلطات العمومية لمواجهة مثل هكذا مرض فيروسي معدي لعدمتعميم قرار محاصرة أو غلق كل أسواق الماشية في ولايات لم تسجل أي حالة إصابة، مشددا على أن الحالات المسجلة والتي تم التأكد من إصابتها مخبريا بلغت 40 حالة ومركزة بكل من البويرة، بومرداس، سطيف وتيزي وزو -يضيف ذات المسؤول-داعيا في الوقت ذاته المربين والموالين إلى مراقبة أي غذاء أو أي شيء يحتك بالأبقار أو الأغنام من وسائل. ونوه بوزيد سالمي -في ذات السياق-إلى أن الأسواق الأسبوعية للمناطق الرعوية وشبه الرعوية وكذا الجنوبية لاتزال مفتوحة وتنشط بصفة عادية، حيث تتم عملية عرض الماشية في الأسواق الأسبوعية لهذه المناطق على غرار الجلفة، الأغواط والبيض وكذا النعامة وغيرها من الولايات بصفة عادية لعدم تسجيل أي حالة إصابة بها. وشدد محدثنا -في ذات الصدد-على أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تملك القدرة والخبرة اللازمة والوسائل الناجعة للتصدي ومحاربة الداء عبر اتخاذ مختلف الإجراءات الصارمة لهذا الغرض بالتنسيق مع السلطات المعنية خاصة الأمنية لتفادي تنقل الحالات المصابة ونقل العدوى لولايات أخرى. من جهتها، أسرت مصادر مطلعة لـ المحور اليومي على أن وزارة الفلاحة أمرت بإغلاق أسواق الماشية الأسبوعية التي تسجل حالات إصابة جديدة تفاديا لانتشار داء الحمى القلاعية المعدي وتوسع بؤره في مناطق جديدة، بما يضمن عدم تنقل الحيوانات واحتكاكها ببعضها دون التأكد من سلامتها من الداء. ويُذكر أنوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جندت ما يزيد عن 1200 بيطري على كامل القطر الوطني الخطوة التي تندرج ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لتطويق داء الحمى القلاعية وتفادي ظهور بؤر جديدة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن حالات الإصابة المسجلة مؤخرا استثنائية وتم محاصرتها، مشددا على ضرورة عدم تهويل عدد الإصابات التي لا تتجاوز 40 حالة فقط على المستوى الوطني لتجنب استثمار السماسرة في الأمر ورفع أسعار الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى.