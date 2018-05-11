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فيما احتلت ولاية معسكر المرتبة الأولى وطنيا

ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017

  16 جويلية 2018 - 20:27   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن بلوغ الإنتاج الوطني من محصول الزيتون 6.844.606 قنطار سنة 2017 بقيمة 160.283 مليون دينار.

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بلغ أنتاج الزيتون الموجه للاستهلاك 2.928.812 قنطار أما الموجه لصناعة زيت الزيتون فقد بلغ 3.915.794 قنطار، مضيفا أن إنتاج الزيت بلغ 685.215 هكتولتر في سنة 2017.

وتتربع زراعة الزيتون على مساحة إجمالية تقدر بـ 432.916 هكتار تضم 60.969.641 شجرة من بينها 36.117.825 منتجة حيث سجلت سنة 2017 مردودا يقدر بـ 19 كغ للشجرة الواحدة و17.5 لتر في القنطار.

واحتلت ولاية معسكر ترتيب الولايات الأكثر إنتاجا للزيتون سنة 2017 بـ 800.000 قنطار، تليها بعد ذلك تلمسان ب 730.000 ثم بجاية بـ 600.551 قنطار.

وأعلنت الوزارة أن الجمعية العامة للمهنيين في شعبة الزيتون (منتجين ومحولين) قد انتخبت بلعسية محمد رئيسا للمجلس الوطني المهني لهذه الشعبة، الاحد الماضي.

بهذه المناسبة صرح بلعسية أن المجلس سيحسن بسرعة مردود شعبة الزيتون عن طريق المرافقة والتكوين واللجوء للتقنيات الحديثة في الإنتاج.

كما تعهد بلعسية بالعمل على ترقية وتطوير هذه الشعبة من خلال مرافقة الفلاحين والتكفل بانشغالاتهم داعيا إياهم إلى المساهمة في تطوير نشاطهم وصناعة علامة تجارية مثلما هو الحال مع منتوج دقلة نور.

للتذكير فإن الجمعيات العامة لانتخاب رؤساء المجالس الوطنية المهنية للشعب الفلاحية قد انتخبت مؤخرا رؤساء مجالس خمس شعب وهي (الخضر، الثوم والبصل، البطاطا، الدواجن واللحوم الحمراء).

وانعقدت هذه الجمعيات العامة عملا بتوصيات الجلسات الفلاحية الوطنية المرتبطة بالمنظمات المهنية للشعب الفلاحية التي جرت شهر أبريل الماضي بالجزائر العاصمة. 

ق. إ

 

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