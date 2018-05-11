بسبب تعطل الإنتاج لفترات طويلة

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط

حذرتوكالة الطاقة الدولية، من نفاداحتياطي إمدادات النفط العالمية بالكامل بسبب حالات تعطل الإنتاج لفترات طويلة، مما يدعم الأسعار ويهدد نمو الطلب. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعا حيث بلغ مؤشر برنت بحر الشمال قرابة 75 دولارا للبرميل.

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يأتي هذا الارتفاع جراء الانخفاض المتوقع في صادرات الخام الإيرانية هذا العام بسبب تجدد العقوبات الأميركية، بجانب تراجع إنتاج فنزويلا، وتعطل الإمدادات في ليبيا، كندا وبحر الشمال.

أكدتوكالة الطاقة الدولية -ومقرها باريس-في تقريرها الشهري لأسواق النفط إن هناك بالفعل مؤشرات مبشرة جدا على أن إنتاج كبار المنتجين يزيد وقد يبلغ مستوى قياسيا، لكن الوكالة أوضحت أن حالات تعطل الإنتاج تبرز الضغط الذي تتعرض له الإمدادات العالمية في الوقت الذي قد يكون فيه احتياطي الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمي قد استنفد بالكامل.

وتشير الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى قدرة المنتج على زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا، ومعظمها في الشرق الأوسط. وتقول وكالة الطاقة إن إنتاج أوبك من الخام في جوان الماضي، بلغ أعلى مستوى في 4 أشهر عند 31.87 مليون برميل يوميا. وبلغ فائض الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط في جويلية الحالي 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو اثنين في المائة من الإنتاج العالمي.