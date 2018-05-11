أكثر من 51 مليار دج معاملات تجارية غير مفوترة السداسي الأول

بلغت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة التي كشفت عنها وزارة التجارة حوالي 51.32 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2018، حسبما علمته واج من هذه الدائرة الوزارية.

الوزارية.

وقد تم الكشف عن هذا المبلغ بفضل التدخلات ال528.995 التي قامت بها مصالح المراقبة والتي سمحت بتسجيل 79.067 مخالفة وتحرير أكثر من 75.609 محضر، أما اكبر نسبة من المخالفات فتتعلق بعدم وضع الأسعار (44.16 %) والاعتراض على المراقبة (6.18 %) وعدم امتلاك سجل تجاري (5.64 %)، وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التحفظية فقد تم القيام بحجز السلع بقيمة 4.06 مليار دج و الغلق الإداري ل6.961 محلا تجاريا لمختلف مخالفات القواعد التجارية سيما عدم امتلاك السجل التجاري.

ومن حيث مراقبة النوعية و قمع الغش فقد ادت هذه التدخلات الى تسجيل 46.931 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك و تحرير 44.515 محضر مخالفة، كما قامت مصالح المراقبة ب425.620 تدخلا في السوق سمحت بتسجيل 46.330 مخالفة أدت إلى تحرير 44.275 محضرا تجاه المخالفين العاملين في مختلف مراحل تسويق المواد الاستهلاكية.