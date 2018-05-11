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تراجع أسعار النفط

  18 جويلية 2018 - 10:30   قرئ 66 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى تراجعها.

وهبط سعر برميل مزيج "برنت" حسب ما نشرته "روسيا اليوم" بواقع 31 سنتا إلى 71.85 دولار بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان قد ارتفع أمس الثلاثاء بواقع 32 سنتا إلى 72.16 دولار.

أما برميل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي فقد تراجع بواقع 36 سنتا إلى 67.72 دولار، وسجل الخام الأمريكي، خلال الجلسة الماضية، ارتفاعا قدره سنتان، وأنهى التعاملات عند 68.08 دولار للبرميل.

وذكر معهد البترول الأمريكي ذات المصدر أن مخزونات الخام نمت خلال الأسبوع الماضي بواقع 629 ألف برميل، إلى 410.7 مليون برميل، مخالفا بذلك توقعات محللين توقعوا تراجعا قدره 3.6 مليون برميل.

 

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة المعلومات التابعة لوزارة الطاقة، اليوم الأربعاء في الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

 

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