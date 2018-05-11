سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة

وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وممثل المجمع الايطالي إيني، كلاوديو ديسكالزي الثلاثاء في ميلان اتفاقا يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN (كتلة 403) و MLE ( كتلة 405 ب)، بهدف انجاز محور الغاز في المنطقة، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للمحروقات .

وأوضح البيان حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل الفارط بمناسبة انعقاد الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران.

ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة، من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا، وضع خط بطول 180 كلم يتواصل فيه بسرعة (fast-track) و الاسيت (assets de BRN) مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

من جهة أخرى، اتفقت كل من سوناطراك وايني على شروط تجارية ل العام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز، كما أضاف البيان أن المجمعين (سوناطراك وايني) وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.