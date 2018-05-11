اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية تبحث فتح معبر حدودي بري بين البلدين

يشارك المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق بحمادي، هذا الأربعاء، في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الجمركي، المنعقدة بنواكشط، في إطار تجسيد اتفاق التعاون المبرم بين الحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية المتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك بالنقطة 75 .

وتبحث اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الجمركي لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إجراءات إنشاء مركز حدودي بين البلدين عند النقطة الحدودية 75.