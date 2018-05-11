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مسدوريدعو إلى منح الأولوية لها لتطوير الاقتصاد

تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية

  18 جويلية 2018 - 20:18   قرئ 62 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية

أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن استمرار انهيار أسعار الدينار أمام العملات الأجنبية، يظهر جليا على المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تعتمد على استيراد المادة الأولية بغرض التصنيع محليا، مشيراإلى أن التذبذبات التي تعرفها أسعار الدينار في السوق الوطنية مقابل ارتفاع العملات الأجنبية على غرار الدولار والأورو ترصد واقعا مقلقلا بالنسبة للشركات الاقتصادية المنتجة.

 

 أوضح مسدور في اتصال لـ  المحور اليومي، أنه مع استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، يظهر جليا التأثر على الاقتصاد الوطني من جهة وتأثر المؤسسات الاقتصادية الخاصة المنتجة التي تستورد المواد الأولية من جهة أخرى، قائلا  إن تذبذبات أسعار الدينار في السوق الوطنية وارتفاع العملات الأجنبية على غرار الدولار والأوروترصد واقعا مقلقلا بالنسبة للشركات الاقتصادية المنتجة التي تستورد المواد الأولية لغرض التصنيع، والمشكلة من الممكن أن تؤثر على الأسعار النهائية. وقال المتحدث إن الشركات الخاصة المنتجة لم تتخلص كذلك من حزمة الإجراءات البيروقراطية والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها العديد من المستثمرين، والتحيز الفاضح للمؤسسات الأجنبية في منح الصفقات، مؤكدا أن الإدارة الجزائرية ما زالت تفكّر بذهنية الاقتصاد الموجه، في حين أن جميع الدول تعمل باقتصاد السوق. في السياق ذاته، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة منح الأولوية لهذه المؤسسات لتطوير الاقتصادي الوطني قائلا  إن البحث عن الحلول لتطوير الاقتصاد الوطني يكمن في تشجيع المؤسسات الاقتصادية. من جهة أخرى، أفاد فارس مسدور بأنانخفاض قيمة الدينار سيساهم بشكل أساسي في ارتفاع نسبة التضخم؛ الأمر الذي سيؤثر على المستوى المعيشي للمواطن الجزائري خاصة ذوي الدخل المحدود، قائلا في الوقت ذاته إن تواصل تذبذب أسعار البترول في الأسواق العالمية وانخفاض قيمة الدينار سيحدثان  زلزالا، وأرجع هذا الانخفاض إلى هشاشة الاقتصاد الوطني المبني أساسا على مداخيل النفط، على حد قوله. كما لم يستبعد محدثنا اتجاه الحكومة إلى خفض قيمة الدينار من أجل رفع الجباية البترولية التي تتحدد بالدولار بهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العمومية، في حين لهذا الإجراء عدة آثار سلبية على الاقتصاد، على غرار التضخم وتدني المستوى المعيشي.

 وسيلة قرباج

 

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