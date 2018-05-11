في تقرير جديد للديوان الوطني للإحصاء

أزيد من مليون جزائري دون عمل!

كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن إحصاءمليون و508جزائري دون عمل بطال خلال السنة الجارية، مقارنة بمليون و440 من سنة 2017، وفي المتوسط فإن 6 بطالين من أصل 10 هم بطالون مند فترة طويلة، وهو ما يمثل نسبة 59.2 بالمائة ممن قاموا بمبادرات من أجل الحصول على عمل منذ سنة أو أكثر، في حين تمثل نسبة البطالة في الجزائر خلال شهر أفريل من السنة الجارية 11.1 بالمائة.

حسب إحصائيات الديوان الوطني، فإن نسبة البطالة في الجزائر بلغت خلال شهر أفريل المنصرم 11.1 بالمائة، مقابل 11.7 بالمائة في سبتمبر 2017، وهو ما يمثل تراجعا بـ 0.6 نقطة بين الفترتين، في حين بلغ عدد البطالين مليونا و508 جزائري خلال شهر أفريل من السنة الجارية، مقابل مليون و440 شخص في سبتمبر 2017. وبلغت نسبة البطالة عند الرجال 9 بالمائة بينما تبلغ 19.5 بالمائة عند النساء، في حين تمت ملاحظة تباينات محسوسة في معدلات البطالة بالنظر إلى عوامل السن والمستوى التعليمي والشهادة المحصل عليها. وحسب المصدر ذاته، بلغت نسبة البطالة لدى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة 26.4 بالمائة، مقابل 28.3 بالمائة في سبتمبر 2017 وهو ما يمثل تراجعا بـ 1.9 نقطة. وفيما يتعلقبتوزيع البطالين حسب الشهادة التعليمية المتحصل عليها، فتم تسجيل 680.000 بطال لا يملكونأي شهادة، ما يمثل نحو نصف إجمالي عددالبطالين 49,4 بالمائة. ومن إجمالي البطالين، يمثل خريجو التكوين المهني نسبة 25,7 بالمائة، في حين يمثلخريجو التعليم العالي نسبة قدرها 24,9 بالمائة. وفي المتوسط، فإن ستةبطالين من أصل عشرة هم بطالون منذ فترةطويلة، ما يمثل نسبة 59,2 بالمائة وقاموا بمبادراتمن أجل الحصول علىعملمنذ سنة وأكثر.

من جهة أخرى، أشار الديوان الوطني للإحصائيات أن اليد العاملة النشيطة بلغت 12,426 مليون شخص في أفريل 2018، مقابل 12,298 مليون شخص في سبتمبر 2017. وحسب إحصائيات الديوان فإن سوق العمل تميزت في شهر أفريل 2018 بارتفاع حجم اليد العاملة النشيطة مقارنة بسبتمبر 2017 بقدر إيجابي بلغ 128.000 شخص، موضحا أن هذه المؤشرات تعود لارتفاع محسوس في حجم السكان العاملين تمثل ارتفاعا إيجابيابـ 190 ألفشخص، مع تراجع حجم الباحثين عن عمل خلال الفترة ذاتها، بتراجع يقدر بـ 62 ألف شخص.

وبخصوص عدد السكان المشتغلين أي الأشخاص الذين يملكون منصب شغل، فقدر بـ 11.048 مليون شخص في أفريل الفارط مقابل 10.858 مليون شخص في سبتمبر 2017.