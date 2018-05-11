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إنترنت مجانية تصل إلى 100 جيغا

موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته

  18 جويلية 2018 - 20:52   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته

أعلن المتعامل الوطني للهاتف النقال  موبيليس عن إثراء وتكييف عروضه مع الاستعمالات الجديدة والمتزايدة لزبائنهاستجابة لطلباتهم، من خلال تحيين عروضهالخاصة باشتراكات الدفع البعدي وين ماكس ليبرووين ماكس كونترولبطرح العروض الأكثر إغراء في السوق.

 

يستفيد الزبائن الحاليون والجدد من عرضي الدفع البعدي، وين ماكس ليبرووين ماكس كونترولمن عدة مزايا، منها أرصدة ضخمة من الإنترنت تصل إلى 60 جيغاوأرصدة ترحيبية تصل إلى100جيغا. ويقترح عرض وين ماكس كونترولثلاثة عروض اختيارية، تتضمن مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس وإبحارا مجانيا على الفايسبوك والواتس آب.هذه العروض تقترح أيضا مكالمات صالحة نحو جميع الشبكات الوطنية وأرصدة إنترنت على النحو الآتي، حيث إنعرض 1300 دج يوفر 5 ساعات و15 جيغا، أما عرض 2000 دج فيمنح 7 ساعات و30 جيغا، في حين أن عرض 3500 دج يمنح 10 ساعات و50 جيغا. كما يقترح المتعامل التاريخي عرض وين ماكس ليبرالأكثر سخاء ثلاثة عروض اختيارية وبأرصدة ترحيبية تصل إلى 100جيغا، مكالماتورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس وإبحارا مجانيا على الفايسبوك والواتس آب،كما تتضمن هذه العروض مكالمات صالحة نحو جميع الشبكات الوطنية وأرصدة إنترنت، حيث إن عرض 1300 دج يمنح 6 ساعات و18جيغا بالإضافة إلى 30 جيغارصيد ترحيب، في حين أن عرض 2000 دج يمنح 8 ساعات مكالماتو35جيغا بالإضافة إلى 60 جيغارصيد ترحاب، في حين أن عرض3500 دج يمنح 12 ساعة من المكالمات و60جيغا بالإضافة إلى 100 جيغا رصيد ترحاب.

 أسامة سبع

 

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