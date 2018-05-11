إنترنت مجانية تصل إلى 100 جيغا
موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته
أعلن المتعامل الوطني للهاتف النقال موبيليس عن إثراء وتكييف عروضه مع الاستعمالات الجديدة والمتزايدة لزبائنهاستجابة لطلباتهم، من خلال تحيين عروضهالخاصة باشتراكات الدفع البعدي وين ماكس ليبرووين ماكس كونترولبطرح العروض الأكثر إغراء في السوق.
يستفيد الزبائن الحاليون والجدد من عرضي الدفع البعدي، وين ماكس ليبرووين ماكس كونترولمن عدة مزايا، منها أرصدة ضخمة من الإنترنت تصل إلى 60 جيغاوأرصدة ترحيبية تصل إلى100جيغا. ويقترح عرض وين ماكس كونترولثلاثة عروض اختيارية، تتضمن مكالمات ورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس وإبحارا مجانيا على الفايسبوك والواتس آب.هذه العروض تقترح أيضا مكالمات صالحة نحو جميع الشبكات الوطنية وأرصدة إنترنت على النحو الآتي، حيث إنعرض 1300 دج يوفر 5 ساعات و15 جيغا، أما عرض 2000 دج فيمنح 7 ساعات و30 جيغا، في حين أن عرض 3500 دج يمنح 10 ساعات و50 جيغا. كما يقترح المتعامل التاريخي عرض وين ماكس ليبرالأكثر سخاء ثلاثة عروض اختيارية وبأرصدة ترحيبية تصل إلى 100جيغا، مكالماتورسائل قصيرة غير محدودة نحو موبيليس وإبحارا مجانيا على الفايسبوك والواتس آب،كما تتضمن هذه العروض مكالمات صالحة نحو جميع الشبكات الوطنية وأرصدة إنترنت، حيث إن عرض 1300 دج يمنح 6 ساعات و18جيغا بالإضافة إلى 30 جيغارصيد ترحيب، في حين أن عرض 2000 دج يمنح 8 ساعات مكالماتو35جيغا بالإضافة إلى 60 جيغارصيد ترحاب، في حين أن عرض3500 دج يمنح 12 ساعة من المكالمات و60جيغا بالإضافة إلى 100 جيغا رصيد ترحاب.
أسامة سبع