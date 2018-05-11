شريط الاخبار
وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته أزيد من مليون جزائري دون عمل! وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية ألمانيا تطلق جولة ثانية من مساعيها لترحيل الحراقة المغاربة بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار ثلث حجاج الديوان لم يحجزوا بعد غرفهم في مكة غضب في حمس بعد اتهام ولد عباس لنحناح بـمساومة بوتفليقة إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي ثلاثة أيام فقط لتحويل رخصة السياقة إلى دولية غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا توقيف عسكريين بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة ببرج الكيفان بعد 3 سنوات سنتكلم عن 2 مليار دولار من تصدير المنتجات تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل المنصرم

سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة

  18 جويلية 2018 - 20:54   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة

 أبرم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وممثل المجمع الإيطالي إيني، كلاوديو ديسكالزي في ميلان، على اتفاق يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين.

 

يندرج هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل الماضي بمناسبة انعقاد الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران، حسبما أوضحه بيان للشركة الوطنية للمحروقات، حيث أضاف المصدر أن الاتفاق الذي يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين جاء بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN كتلة 403 وMLE كتلة 405 ب، بهدف إنجاز محور الغاز في المنطقة، كما يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة، منخلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلكالتي ستنجز مستقبلا، بوضع خطبطول 180 كلم يتواصل فيهبسرعة  fast-track والأسيت  assets de BRNمع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور. في الصدد ذاته، اتفقت سوناطراك وإيني على شروط تجارية للعام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز، كما أضاف البيان أن المجمعين  سوناطراك وإيني وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما. وحسب البيان، فإن كلا من سوناطراك وإيني اتفقتا أيضا على تعزيز التعاون في قطاع البتروكيمياء والطاقات المتجددة وكذا فرص التعاون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الشركتين في الأنشطة التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في الجزائر، والتي سيتم تحقيقها من خلال التآزر الذي سيؤدي إلى تقليص كبير للتكاليف فضلا عن تحسين الكفاءة.

لطفي .ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات