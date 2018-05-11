في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل المنصرم

سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة

أبرم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وممثل المجمع الإيطالي إيني، كلاوديو ديسكالزي في ميلان، على اتفاق يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين.

يندرج هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل الماضي بمناسبة انعقاد الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران، حسبما أوضحه بيان للشركة الوطنية للمحروقات، حيث أضاف المصدر أن الاتفاق الذي يمثل مرحلة إضافية من أجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين جاء بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN كتلة 403 وMLE كتلة 405 ب، بهدف إنجاز محور الغاز في المنطقة، كما يهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة، منخلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلكالتي ستنجز مستقبلا، بوضع خطبطول 180 كلم يتواصل فيهبسرعة fast-track والأسيت assets de BRNمع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور. في الصدد ذاته، اتفقت سوناطراك وإيني على شروط تجارية للعام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز، كما أضاف البيان أن المجمعين سوناطراك وإيني وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما. وحسب البيان، فإن كلا من سوناطراك وإيني اتفقتا أيضا على تعزيز التعاون في قطاع البتروكيمياء والطاقات المتجددة وكذا فرص التعاون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الشركتين في الأنشطة التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في الجزائر، والتي سيتم تحقيقها من خلال التآزر الذي سيؤدي إلى تقليص كبير للتكاليف فضلا عن تحسين الكفاءة.