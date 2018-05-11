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بعدما كانت الإجراءات تستغرق شهرا

تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع

  18 جويلية 2018 - 20:58   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع

يقوم الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي بتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق في ظرف أسبوع بعد إيداع الملف لدى مصالح الصندوق، بمجرد قيام المتضررين بايداع الملف الخاص بذلك، وبعد قيام مصالح  السيناما بإجراء الخبرة المتعلقة بالضرر، وتشمل إجراءات التعويض أيضا الفلاحين ضحايا الحمى القلاعية.

 

تشمل إجراءات التعويض الفلاحين المؤمنين لدى  سيناما، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى تذكير الفلاحينبضرورة التقرب من مصالحها للقيام بإجراءات التأمين خصوصا أن هؤلاء يواجهونأخطارا كبيرة خصوصا الحرائق خلال فصل الصيف، ومثلما حدث خلال الصائفة الماضية أين أحصت مصالح الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي عشرات المتضررين عبر مختلف ولايات الوطن، وتشمل إجراءت التأمين أيضا الفيضانات والجفاف.

وخلال هذا العام، شرعت   السيناما في اعتماد إجراءات جديدة لتعويض الفلاحين، على غرار تسليمهم جزءا من التعويضات حتى قبل صدور تقرير الخبرة، خاصة بعد أن كانت بعض الحالات تعوض في ظرف شهر، لتتقلص إلى أسبوع واحد فقط حسبطبيعة الخطر الذي تعرض له المنتوج ومساحة الأرض وموقعها، مشيرا إلى أن التعويض حتى قبل احتساب قيمة الخسائر سيساعد الفلاح على إحراز استثمار جديد في أسرع وقت. وأعلنت  السياناما أنها على أتم الاستعدادللتعويض عن كافة المخاطر التي يتعرض لها الفلاح، كما أن التسجيل على مستواها يتم إلكترونيا في إطار إجراءات العصرنة للتسريع والتسهيل والتخفيف عن الفلاح الذي بات يتحمل خسائر كبرى في السنوات الأخيرة نتيجة عزوفه عن التأمين، وبالمقابل تنامي نسبة التعرض للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والبرد والزلازل وكذا ارتفاع نسبة التعرض للحرائق، ومؤخرا ظهور وباء الحمى القلاعية.

ياسمين بوعلي

 

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