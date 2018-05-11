برميل البرنت تراجع إلى 71.23 دولارا

أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي

انخفضت أسعار النفط أمس، إلى 71.23 دولارا للبرميل، بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحدية توقعات بانخفاضها بشدة.

تراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، مما سلط الضوء على زيادة الإمدادات العالمية في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب، حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا إلى 71.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 17 أفريل قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 71.45 دولارا للبرميل. بالمقابل، نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 60 سنتا إلى 67.48 دولارا للبرميل، غير مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهر عند 67.03 دولارا للبرميل الذي سجلته أول أمس الثلاثاء.  وكانت أسعار النفط قد انخفضت الأسبوع الماضي بعدما رفعت السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا الإنتاج بينما خفت حدة بعض اضطرابات الإمداد. وظلت سوق النفط الأمريكية متوازنة في العام الحالي، لكن بيانات من معهد البترول الأمريكي أول أمس أظهرت زيادة غير متوقعة تجاوزت 600 ألف برميل في مخزونات الخام، كما توقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 جويلية. من جانب آخر، أعلنت الصين تباطؤا طفيفا للنمو في الربع الثاني وتسجيل أضعف وتيرة نمو لأنشطة المصانع في عامين في جوان، بما يشير لمزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من 7 مناطق رئيسة للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يوميا ليسجل مستوى قياسيا عند 7.47 مليون برميل يوميا في أوت حسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.