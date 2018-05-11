شريط الاخبار
وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي تعويض الفلاحين ضحايا الحرائق والحمى القلاعية في ظرف أسبوع إجراءات لفتح معبر حدودي برّي بين الجزائر وموريتانيا سوناطراك وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتعزيز الشراكة موبيليس يضاعف مزايا عروض وين ماكس بالسعر ذاته أزيد من مليون جزائري دون عمل! وزارة الدفاع تواصل تسوية وضعية البالغين 30 سنة فما فوق انطلاق التسجيلات الجامعية للناجحين في البكالوريا يوم 26 جويلية ألمانيا تطلق جولة ثانية من مساعيها لترحيل الحراقة المغاربة بلقصير ينصّب العقيد حميتي محمد قائدا جديدا للدرك الوطني ببشار ثلث حجاج الديوان لم يحجزوا بعد غرفهم في مكة غضب في حمس بعد اتهام ولد عباس لنحناح بـمساومة بوتفليقة إرهابيان يسلّمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الأمن أوقف تاجر عملة بسوق السكوار صديق لـ البوشي ثلاثة أيام فقط لتحويل رخصة السياقة إلى دولية غرفة عمليات مشتركة وخط اتصال بين القيادات الميدانية للجيشين الجزائري والتونسي إصلاح المنظومة التربوية يرفع نسبة النجاح في البكالوريا توقيف عسكريين بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة ببرج الكيفان بعد 3 سنوات سنتكلم عن 2 مليار دولار من تصدير المنتجات تذبذب أسعار الدينار يعكس واقعا مقلقلا للشركات الوطنية قايد صالح صديق بوتفليقة والتغييرات في الأجهزة الأمنية من صلاحياته بوتفليقة يجري حركة جزئية في صفوف النوّاب العامّين لمجالس القضاء قاضي التحقيق يستمع ثانية لنجل تبون وبمير بن عكنون السابق الحج نصف المميز بأكثر من 75 مليون سنتيم تاج يطلق مبادرة مداومة نيابية في كل ولاية لهبيري وبلقصير يضخون دماء جديدة على رأس كبريات الولايات متقاعدو ومشطوبو الجيش يغلقون العاصمة الاتحاد الأوروبي يشيد بتجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب القضاء الجزائري يعيد فتح الملفات القضائية لجمال بغال الإفراج عن نتائج البكالوريا بعد غد عبر موقع أوناك عام حبسا موقوف النفاذ لمستورد تابعته شنايدر إلكترونيك عن تقليد علامتها الـ أفامي يحذر الحكومة من مخاطر التمويل غير التقليدي أبوجا ترفض التقارير الغربية المغلوطة عن ترحيل رعاياها من الجزائر برميل النفط دون 74 دولارا والأنظار تتجه نحو اجتماع الجزائر ارتفاع المنتوج الوطني من محصول الزيتون خلال 2017 لهبيري ينهي مهام رئيس أمن ولاية تيبازة الوكالة الدولية للطاقة تحذر من نفاد احتياطي النفط وزارة الفلاحة مطالبة بتعزيز تدخلات البياطرة لتطويق الحمى القلاعية بـ 4 ولايات الجزائر تستلم جمال بغال بعد خروجه من سجن فرنسي
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي

برميل البرنت تراجع إلى 71.23 دولارا

أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي

  18 جويلية 2018 - 20:55   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقّب دولي

 انخفضت أسعار النفط أمس، إلى 71.23 دولارا للبرميل، بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحدية توقعات بانخفاضها بشدة.

 

 تراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، مما سلط الضوء على زيادة الإمدادات العالمية في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب، حيث نزلت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا إلى 71.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 17 أفريل قبل أن تسجل ارتفاعا طفيفا إلى نحو 71.45 دولارا للبرميل. بالمقابل، نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 60 سنتا إلى 67.48 دولارا للبرميل، غير مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهر عند 67.03 دولارا للبرميل الذي سجلته أول أمس الثلاثاء.  وكانت أسعار النفط قد انخفضت الأسبوع الماضي بعدما رفعت السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك وروسيا الإنتاج بينما خفت حدة بعض اضطرابات الإمداد. وظلت سوق النفط الأمريكية متوازنة في العام الحالي، لكن بيانات من معهد البترول الأمريكي أول أمس أظهرت زيادة غير متوقعة تجاوزت 600 ألف برميل في مخزونات الخام، كما توقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 جويلية. من جانب آخر، أعلنت الصين تباطؤا طفيفا للنمو في الربع الثاني وتسجيل أضعف وتيرة نمو لأنشطة المصانع في عامين في جوان، بما يشير لمزيد من الضعف في أوضاع الأعمال خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الضغوط التجارية. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من 7 مناطق رئيسة للنفط الصخري بواقع 143 ألف برميل يوميا ليسجل مستوى قياسيا عند 7.47 مليون برميل يوميا في أوت حسب التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

لطفي .ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات