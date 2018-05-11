تقدمت بها أفواج عمل مكلّفة بإعداد مخطط عمل وطني

وزارة التجارة تدرس مقترحات لمرافقة مصدّري المنتجات الفلاحية

درس وزير التجار سعيد جلاب مقترحات أفواج العمل المنصبة خلال الاجتماع الرابع لفوج العمل المكلف بإعداد مخطط عمل وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية المنعقد شهر الجاري، والتي تندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي توجّه بها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة والمتعلقة بإعداد مخطط وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية من أجل بلورة جملة من التوصيات للعمل على تجسيدها ميدانيا عقب رفعها للمصادقة عليها من قبل الحكومة.

أوضح بيان لوزارة التجارة أن وزير التجارة سعيد جلاب مناصفة مع الأمين العام شريف عوماري، بمقر الوزارة أشغال الاجتماع الخامس لدراسة مقترحات أفواج العمل المنصبة خلال الاجتماع الرابع لفوج العمل المكلف بإعداد مخطط عمل وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية المنعقد يوم 03 جويلية الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات. وأردف المصدر قائلا إن هذه المقترحات الخمسة التي تمت دراستها خلال أشغال الاجتماع الخامس تتعلق بمقترح النقل واللوجستيك برئاسة وزارة النقل، وكذا التقييس والاعتماد وتقييم المطابقة برئاسة الهيئة الجزائرية للاعتماد. وأشار البيان كذلك إلى دراسة مقترح إمكانات العرض القابل للتصدير برئاسة وزارة الفلاحة، التنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى دراسة مقترح التنظيمات القانونية والمالية برئاسة وزارة التجارة، بنك الجزائر، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والجمارك الجزائرية.  كما عرف الاجتماع -حسب المصدر ذاته- تناول مقترح الولوج إلى الأسواق الخارجية وترقية الصادرات برئاسة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والمؤسسة الجزائرية للمعارض والتصدير. في الختام، أشار البيان إلى أن دراسة الاجتماع الخامس لهذه المقترحات يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي توجّه بها إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة والمتعلقة بإعداد مخطط وطني من أجل مرافقة مصدري المنتجات الفلاحية من أجل بلورة جملة من التوصيات للعمل على تجسيدها ميدانيا عقب رفعها للمصادقة عليها من قبل الحكومة.