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كتابة الدولة الأمريكية تشرح فرص الاستثمار في الجزائر

  21 جويلية 2018 - 11:20   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
كتابة الدولة الأمريكية تشرح فرص الاستثمار في الجزائر

أشارت كتابة الدولة في تطرقها إلى "الفرص المهمة" المتوفرة في كل القطاعات الاقتصادية إلى أن الجزائر تُعدُ وجهة جذابة للمستثمرين الأمريكيين.

وفي تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أوضحت كتابة الدولة الأمريكية ان الجزائر "سوق مربحة" كونها توفر إمكانات كبيرة للشركات الأمريكية في مجال الاستثمار.

ولدى ذكره لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشطين في الجزائر، أشار التقرير إلى أن "العديد من القطاعات توفر للشركات الأمريكية فرصا معتبرة للنمو على المدى الطويل".

كما أوضح التقرير أن "العديد من المؤسسات صرحوا أنهم سجلوا نسب أرباح سنوية برقمين"، مضيفا أنه توجد فرص في جميع القطاعات الاقتصادية الجزائرية.

أما بخصوص أهم الاستثمارات فتخص القطاعات المستهدفة () الزراعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والطاقة (الحفرية والمتجددة) وكذا البناء والصحة"، حسب التقرير الذي أشار إلى أن كل هذه الاستثمارات المربحة يرافقها مناخ سياسي وأمني مستقل ملائم للأعمال.

وذكرت كتابة الدولة الأمريكية ببرنامج تنويع الاقتصاد الوطني الذي بادرت به الحكومة من أجل الدفع بعجلة النمو في ظل انخفاض أسعار البترول مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أفاد التقرير أن "الحكومة الجزائرية تواصل هدفها المتمثل في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لخلق مناصب الشغل وتعويض الإيرادات برفع الإنتاج المحلي"، مذكرا بقانون الاستثمار الجديد الذي يقدم إعفاءات ضريبية مربحة وتحفيزات أخرى على الاستثمار. 

من جهة أخرى أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أنه يتعين على الشركات الأمريكية تخطي بعض التحديات مثل منافسة الأسعار من قبل الشركات الفرنسية والصينية والتركية.  

 

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