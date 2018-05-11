المحروقات لا تزال تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية

2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018

ارتفع العجز التجاري بالجزائرإلى 19.828 مليار دولار الدولار خلال النصف الأول من سنة الجارية مقابل 17.616 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بزيادة قدرها 2.21 مليار دولار 12.56 %.

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كشفت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك عن تسجيل قفزت معتبرة في قيمة الصادرات خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جوان 2018، إلى 19.828 مليار دولار الدولار مقابل 17.616 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بزيادة قدرها 2.21 مليار دولار 12.56 %،بدورهاانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 22.784 مليار دولار من 23.273 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 489 مليون دولار 2.1 %، وشكلت الصادرات 87 % من تغطية الواردات مقارنة مع 76 % في نفس الفترة من العام السابق.

كما كشفت ذات المصادر، أن المحروقات لا تزال تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج 93.38 % من إجمالي الصادرات، حيث بلغت 18.516 مليار دولار مقابل 16.652 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.86 مليار دولار11.2 %.

بلغت قيمة الصادرات غير الهيدروكربونية 1.31 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 6.62 % من إجمالي الصادرات، مقابل 964 مليون دولار أمريكي بزيادة 36.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي، من فترة 2017. وتضمنت الصادرات -باستثناء الهيدروكربونات-نصف المنتجات مع 993 مليون دولار مقابل 700 مليون دولار 42 %، والغذاء بـ 202 مليون دولار أمريكي مقابل 190 مليون دولار أمريكي6.3 %، وإجمالي المنتجات مع 52 مليون دولار أمريكي مقابل 34 مليون دولار 53 %، السلع الرأسمالية الصناعية مع 48 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار 55 % والسلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 17 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار 89 % والسلع الرأسمالية الزراعية مع 0.09 مليون دولار مقابل 0.16 مليون دولار 42 %.