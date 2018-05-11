بغرض جذب الزبائن جراء الركود الذي تعيشه قاعات العرض

تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون

لا تزال الهزات الارتدادية لحملة خليها تصدي تلقي بضلالها على وكلاء السيارات المعتمدين والأسواق الاسبوعية، حيث أرغمت حالة الركود التي تعرفها قاعات العرض أصحاب المصانع إلى خفض الأسعار على غرار رونو التي أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 12 مليون سنتيم أو إطلاق نسخ جديدة بأقل سعر على غرار سيات التي أطلقت نسخة جديدة من إيبيزا تحت تسمية أدفانسيد بسعر لا يتجاوز 100 مليون.

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يعيش وكلاء السيارات تخبطا شديدا بعد النجاح الذي عرفته حملة خليها تصدي التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الارتفاع الرهيب للأسعار، حيث أقر مجمع طحكوت المركب لسيارات هيونداي تخفيضات مهمة خلال شهر رمضان تصل إلى 50 مليون، أطلقت العلامة الفرنسية رونو تخفيضا علىسيارتها الجديدة كليو جي تي لاين تصل إلى 12 مليون، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 5 ملايين على سيارة سامبول بنسخة مازوت و3 ملايين على نسخة بنزين، في حينأطلق مجمع سوفاك صيغة جديدة للسيارة الشبابية الأكثر مبيعا في الجزائر سيات إيبيزاتحت اسم ادفانسيد، بسعر 199 مليون سنتيم خاصة أنها تعتبر الأكثر مبيعا في فئتها بعد أن أعلنت شركة سيات الأم أن مصنع سوفاك سوق 11400 من سيارات سيات وحدة على مستوى كامل التراب الوطني بفضل سيارة إيبيزا التي تعتبر الأكثر مبيعا، أين تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16.6 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد المجمع المركب لعلامات فولكسفاغن، سيات وسكودا أن الأسعار المتداولة حاليا لن تعرف أي تغييرات قبل نهاية السنة الجارية مكذبا بذلك الشائعات حول خفض أسعارها قائلا إن أي تخفيضات سيتم تطبيقها لا تعتبر تصحيحا في الأسعار بل عمليات تجارية ظرفية.

للإشارة فقد دق وكلاء السيارات المعتمدون أصحاب مصانع التركيب ناقوس الخطر بعد تسجيل إلغاء المئات من طلبيات الزبائن التي كانت على وقت قريب حلما لمن يريد الحصول على سيارة بسعرها الأصلي دون الرضوخ للسماسرة، حيث أكد مصادر المحور اليومي من قاعات العرض أن المبيعات سجلت تراجعا كبيرا بعد كشف وزارة الصناعة عن أسعار الخروج من المصنع وإطلاق حملة خليها تصدي.