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قال إنها محل تكفل ومعالجة

بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي

  22 جويلية 2018 - 20:57   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي

هوّن وزيرالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي من خطورة وسرعة انتشار داء الحمى القلاعية على المستوى الوطني، مؤكدا وجود إصابات في بعض المناطق وفي ولايات  قليلة جدا وهي محل تكفل ومعالجة، قائلا إن عدد الأضاحي سيكون كافيا وأن أسواقها ستخضع للمراقبة الصحية.

 

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي إلى تفادي  التهويل والمبالغة بشأن انتشار داء الحمى القلاعية، مؤكدا وجود إضابات في بعض المناطق وفي ولايات  قليلة جدا وهي محل تكفل ومعالجة. وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة استعدادا لعيد الأضحى على هامش اليوم الثاني من زيارته لولاية الأغواط، قال الوزير إنه سيتم إنشاء أسواق بالولايات، وستخضع جميعها للمراقبة الصحية، فضلا عن تسخير آلاف البياطرة لمتابعة نشاط المذابح، مبرزا أن عدد الأضاحي سيكون  كافيا وأن أسعارها ستحددها ظروف السوق. في سياق متصل، شدد الوزيرعلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص لتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي، موضحاخلال معاينة إحدى المستثمرات الخاصة أن ترقية الاستثمار الخاص وتكثيفه ضروريان وكفيلان بتطوير المنتوج الفلاحي بمختلف أصنافه وشعبه  مما يتطلب بذل مجهود أكثر لتحسيس المستثمرين بالدعم والتسهيلات المقدمة لهم، مشيراإلى أن ولاية الأغواط مؤهلة لإنتاج الزيتون وتوسيع المساحة المخصصة له حاليا، إلا أنها تفتقر للمعاصر، داعيا في الوقت ذاته المسؤولين المحليين بمن فيهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى مرافقة المستثمرين  الحقيقيين، خصوصا بعد استكمال إجراءات تطهير العقار الفلاحي،وأكد الوزير أن عملية تحويل ملكية الأراضي من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تجرى بصفة عادية على مستوى اللجان الولائية، وستغلق مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا تنصيب خمس ورشات على مستوى الحكومة مؤخرا لدراسة مختلف زوايا القطاع الفلاحي، على أن تقدم هذه اللجان مقترحاتها نهاية شهر أوت المقبل. وعاين الوزير مستثمرة خاصة بمنطقة  جنين قرب مدينة الأغواط، تتربع على مساحة 65 هكتارا، منها 32 هكتارا لغرس الزيتون، وتنتج نحو 150 قنطار سنويا، كما اطلععلى تجربة تربية الأغنام وإنتاج الأعلاف وكذا عملية تربية المائيات في أحواض السقي الفلاحي، مثمنا النتائج التي حققتها هذه المستثمرة الخاصة.وفي ختام زيارته لولاية الأغواط والتي دامت يومين كاملين، تلقى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عرضا بمشتلة الغابات الواقعة بطريق الخنق حول مشروع استثماري خاص سينجز بهذه المشتلة بعدما انتهت دراسته التقنية، وسيشمل خاصة إنتاج البذور وتكوين الفلاحين.

أسامة سبع

 

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