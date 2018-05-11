4.6 بالمائة نسبة التضخم السنوي حتى جوان

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4،6 في المائة إلى غاية شهر يونيو 2018، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية يونيو2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من يوليو 2017 الى غاية شهر يونيو 2018 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين يوليو 2016 الى غاية يونيو 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر يونيو 2018 مقارنة بشهر مايو 2018 فقد بلغ 1،1 في المائة.

وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر يونيو مقارنة يشهر مايو 2018.