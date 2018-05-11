فدرالية المستهلكين تنشر مجموعة من الإرشادات لتفادي المشكلة

مخاوف من تكرر سيناريو تعفن اللحوم ومطالب باقتناء الأضحية بوصل شراء

نقابة البياطرة لا تستبعد احتمال اخضرار لحوم العيد

حذرت كل من نقابة البياطرة الجزائريين والفدرالية الجزائرية للمستهلكين من تكرر سيناريو تعفن أضاحي العيد، في ظل انتشار البيع العشوائي للأدوية والمضادات الحيوية فضلا عن الفيتامينات، مقابل غياب رقابة بيطرية من شأنها الحيلولة دون تكرر المشكلة، وسط دعوات بتوظيف بياطرة جدد لتعزيز الرقابة البيطرية وتفادي أمراض وظواهر غير صحية ترهن تطور الثروة الحيوانية بالجزائر.

دعت الفدرالية في بيان نشره موقع كل شيء عن الجزائر، جميع الأطراف المعنية إلى أخذ كل التدابير اللازمة من أجل عدم تكرار سيناريو السنتين الماضيتين والذي كبد آلاف العائلات الجزائرية خسائر مادية ومعنوية معتبرة، مطالبة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيقات والتحاليل التي أجريت العام الماضي وكذا الدروس المستخلصة منها، وتكثيف الرقابة البيطرية من خلال التعاون مع البياطرة الخواص من أجل تأطير المربين وفرض منع البيع الحر للأدوية البيطرية إلا بوصفة من الطبيب البيطري المتابع. وطالبت الفدرالية ذاتها بإلزام المربين والمسمنين بتقديم وصل الشراء إلى الزبائن من أجل تحمل مسؤوليتهم في حال اخضرار اللحم وفساده.

وطالبت الفدرالية على لسان رئيسها زكي أحريز بالتزام المربين والمسمنين بتوصيات وتعليمات وتوجيهات البيطري المتابع والابتعاد عن التداوي الذاتي للحيوانات دون استشارة، والتنظيف الجيد للإسطبلات وأماكن عيش الحيوانات دوريا وتفضيل التغذية البسيطة للحيوانات من شعير، نخالة، وتبن وعـشب، وعدم اللجوء إلى الأغذية المركبة إلا للضرورة، وكذلك عدم مزج فضلات الدجاج بأغذية الحيوانات، بالإضافة إلى مطالبة المنتجين والمستوردين بشهادات المطابقة، إضافة إلى تقديم مياه نقية خالية من الميكروبات إلى الحيوانات وإجراء تحاليل دورية عليها، وتسليم الزبائن وصولات الشراء بصفة آلية.

ومن النصائح التي وجهتها الفدرالية للمستهلكين المضحين الامتناع عن اشتراء الأضاحي من الوسطاء وتفضيل اشترائها من المربين والمسمنين مباشرة، والمطالبة بوصل الشراء حتى يمكنهم المطالبة بالتعويض في حال الفساد السريع للـحــم الأضحية، إضافة إلى عدم ترك هيكل الأضحية في مكان ساخن تحت أشعة الشمس الحارقة، كما يجب تقطيعه بعد غروب شمس اليوم الأول وإدخاله إلى الثلاجة، مع عدم تكديسه فوق بعضه وترك الهواء البارد يصل إليه من كل جانب.

من جهتها، انتقدت نقابة البياطرة الجزائريين على لسان المكلف بالإعلام دحمان نجيب في تصريح لـالمحور اليومي، تعتيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بشأن نتائج التحاليل المخبرية التي لم تظهر للرأي العام منذ سنتين أي منذ بداية ظاهرة تعفن لحوم أضاحي العيد، محذرة من تكرر سيناريو تعفن اللحوم، خاصة أن عيد الأَضحى يحل علينا مؤخرا في موسم ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية، معتبرة الأمر واردا جدا في ظل عدم إفراج السلطات المعنية عن سبب ونوع الدواء المتسبب في تعفن اللحوم، فضلا عن ضعف عدد البياطرة المجندين لمراقبة أسواق الماشية والذي لا يتجاوز 1200 بيطري على المستوى الوطني، بحكم تجميد وزارة الفلاحة توظيف الطلبة المتخرجين منذ سنة 2015، مما خلق فراغا في المهنة ما أدى -حسبه- إلى تطور عدة أمراض للماشية والبقر وبروز ظاهرة تعفن لحوم الماشية واخضرارها لعيدين على التوالي، وكذا ضمان عيد أضحى دون أي ظواهر تنغص على الجزائريين قدسية المناسبة. وشدد نجيب في سياق متصل على أن المشكل الأساسي لا يكمن في استيراد الأدوية من الخارج، لأنها تدخل بطريقة قانونية ومرخص لها من طرف وزارة الفلاحة، إلا أن الخلل يكمن في انتشار الباعة الفوضويين لهذه المنتجات الموجهة لعلاج وتغذية الحيوانات دون أي رقابة بيطرية تُذكر، متجاهلين خطورتها، داعيا في السياق الوزارة المعنية إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية فضلا عن الأمن الوطني والولاة لفرض الرقابة البيطرية على نقاط البيع بالأسواق الموازية التي تُعنى بعرض الأدوية والمضادات الحيوية، فضلا عن مختلف أنواع الفيتامينات المستعملة بطريقة عشوائية لتسمين المواشي قبيل حلول عيد الأضحى دون وصفة بيطرية تحدد الكمية والمدة الواجب التقيد بها لتفادي أي مضاعفات تؤثر على الصحة الحيوانية، خاصة قبل أيام عن نحر الأضحية، لضمان زوال مفعول الدواء من لحوم الماشية، لاستهلاكها دون تسجيل أي أضرار تلحق بصحة المستهلك.