ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 2 بالمائة

4،6 بالمائة نسبة التضخم شهر جوان

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4،6 بالمائة إلى غاية شهر جوان 2018، وقد عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر جوان مقارنة بشهر ماي 2018، حسبما أفاد به الديوان الوطني للإحصائيات.

يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية جوان 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا ابتداء من جويلية 2017 إلى غاية شهر جوان 2018 مقارنة بالفترة الممتدة منجويلية 2016 إلى غاية جوان 2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر جوان 2018 مقارنة بشهر ماي 2018 فقد بلغ 1،1 بالمائة، أما بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات فقد عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في شهر جوان مقارنة بشهر ماي 2018.

وعلى سبيل المثال، سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 3،2 بالمائة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا خاصة للخضر بنسبة +6،6 بالمائة، والبطاطا +22،6 بالمائة، واللحوم البيضاء +9،6بالمائة. بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض -14،4 بالمائة والسمك -15،1 بالمائة، أما أسعار المنتجات الغذائية المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 0،8 بالمائة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

وفيما يخص فئات السلع الأخرى، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،4 بالمائة في حين عرفت أسعار الخدمات نوعا من الركود.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 1،6 بالمائة، أما أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت تغيرات طفيفة، حسب المصدر ذاته.يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم بـ 5،5 بالمائة. وقد بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 4،4 بالمائة على أساس سنوي إلى غايةشهر ماي المنصرم.