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ولاية سطيف تتصدر قائمة الولايات الأكثر إنتاجا للمادة

الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 3.52 مليار لتر خلال 2017

  23 جويلية 2018 - 21:17   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 3.52 مليار لتر خلال 2017

بلغ الإنتاج الوطني للحليبأكثر من 3.52مليار لتر خلال سنة 2017، بما فيها أكثر من 2.58مليار لتر من حليب الأبقار (73 بالمائة)، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

 

أبرز البيان أن قيمة إنتاج فرع الحليب بلغت 71ر179 مليار دج سنة 2017. وأفادت وزارة الفلاحة بأن عدد رؤوس الأبقار المنتجة للحليب قد بلغ 971.663 رأس، والنعاج 17.709.588 رأس، فيما قدر عدد رؤوس الماعز المنتجة للحليب بـ 2.949.646 رأس،بينما بلغ عدد النوق المنتجة للحليب 207.884 رأس.

أما الولايات الرائدة في إنتاج الحليب خلال سنة 2017، فهي ولاية سطيف بإنتاج قدره 287.325.000لتر، تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 178.785.000 لتر، ثم ولاية سيدي بلعباس التي بلغ إنتاج الحليب بها 167.178.000 لتر.

وفيما يتعلق بالإنتاج الوطني من الأعلاف فقد بلغ خلال السنة الماضية ما يقدر بـ 41.194.266 قنطار.

أما الولايات الرائدة في إنتاج الأعلاف فهي كل من ولاية باتنة بإنتاج قدر بـ 5.551.280 قنطار، تليها ولاية تيزي وزو بإنتاج قدره 3.207.925 قنطار، وتأتي في المرتبة الثالثة ولاية المدية بإنتاج قدر بـ 2.582.057 قنطار.

للتذكير، تم أول أمس انتخاب  تامني عز الدين رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة الحليب. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في أفريل الفارط.

وأكد تامني في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ضرورةتطوير فرع الحليب، معبرا عن التزامه بتطوير وترقية الشعبةمن خلال مرافقة منتجي الحليب والتكفل بانشغالاتهم.

كما دعا المتحدث كل الفاعلين للمساهمة في تطوير شعبة الحليب، وتعهد تامني أيضا بالتعاون مع الفاعلين في فرع الحليب للعمل على تحسين الإنتاج الوطني من حيث الكمية والنوعية وتدعيم هياكل الإنتاج وعصرنة التقنيات والمعدات.

ب ح

 

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