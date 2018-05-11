شريط الاخبار
الجزائر ترفع سعر البيع الرسمي للخام في أوت سفيرة كندا تزور مجمّع بن حمادي تنصيب خلية مشتركة لمجابهة أزمة العطش والحرائق بتيزي وزو تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017 الإنتاج الوطني للحليب بلغ أكثر من 3.52 مليار لتر خلال 2017 رفع معدلات القبول في 21 تخصصا في الجامعات والمدارس العليا معهد باستور يؤكد انتشار بعوض النمر في أربع ولايات رحلات الحج غير معنية بإضراب تقنيي الجوية الجزائرية لهبيري ينهي مهام رئيس أمن الشلف في خامس تغيير منذ تنصيبه محكمة شرشال تستدعي المتهمين في قضية الحراقة للمحاكمة أكثر من 50 ألف جزائري دخلوا إلى تونس عبر معبر طبرقة السفارة الفلسطينية تنفي فرضية اغتيال الطالبين الفرا والبنا الأميار والولاة مطالبون بالقضاء على البطالة لا تخوضوا في السياسة...ابتعدوا عن الفتاوى الغريبة واحترموا المملكة فتح تخصصات جديدة للتكوين في مجال التسويق والمحاسبة توقيف إطار متقاعد متلبسا بممارسة الشذوذ مع مختل عقليا 4،6 بالمائة نسبة التضخم شهر جوان مخاوف من تكرر سيناريو تعفن اللحوم ومطالب باقتناء الأضحية بوصل شراء نقابة الصيادلة تصف حالات الغش في نظام الدفع بـ القليلة جدا بوعزقي يهوّن من انتشار الحمى القلاعية وإجراءات خاصة لمراقبة الأضاحي الجزائـر تدين قانون الدولة القومية الصهيوني تخفيضات رونو تصل إلى 12 مليونا وبسيات تطلق إيبيزا بـ 199 مليون جيلالي سفيان يلتحق بمقري ويدعو الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي 2.95 مليار قيمة العجز التجاري في النصف الأول من 2018 الوقود الجزائري يهرّب نحو ليبيا وتونس والساحل مقري يلتقي ولد عباس الثلاثاء ويطلب مشاورات مع أويحيى بدوي: جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية مع القيادة الجديدة 3 سنوات حبسا لقابض في BNA اختلس مبالغ مالية من حساب الجوية الجزائرية أزيد من 122 ألف مترشح سيكتشفون النتائج النهائية لمسابقة التوظيف مساء اليوم ضريبة 3 دنانير التي تفرضها الفنادق التونسية تستفز الجزائريين 31 جويلية آخر أجل لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2017 الحمى القلاعية تزحف إلى الشلف وبرج بوعريريج وألف إصابة لحد الساعة السفير الفرنسي ينفي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين جزائريات ينضممن لـ "داعش" بعد الالتحاق بأزواجهن بسوريا والعراق "رونو" الجزائر تعلن عن تخفيضات في "سامبول إكستريم" التوانسة يبررون الزيادات بالظروف الاقتصادية الصعبة لا بديل عن مرافقة العسكر عملية الانتقال الديمقراطي اجتماعات تنسيقية بين بعثة الحج الجزائرية والسعوديين الجزائر تدعو إلى تصالح العرب فيما بينهم لإفشال مخططات التفكيك غلق 40 بئرا للمياه وهدر ملايير بسبب نهب الرمال بتيزي وزو
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017

فيما تراجع استيراد بذورها بنسبة 50 بالمائة

تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017

  23 جويلية 2018 - 21:19   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنّ الجزائر صدّرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج وإسبانيا، مشيرا إلى أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني، فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ من البطاطا سنويا، مقابل المعدل الفردي العالمي لاستهلاكها والذي يصل إلى 31 كغ سنويا.

أوضح بوعزقي خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الوطني للبطاطا أنّ الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج وإسبانيا، مشيرا إلى أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني، فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ من البطاطا سنويا، مقابل المعدل الفردي العالمي لاستهلاكها والذي يصل إلى 31 كغ سنويا. وأشار بوعزقي إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في إنتاج البطاطا على المستوى الوطني، مؤكدا أن الجزائر حققت تحسنا ملحوظا في هذه المادة الاستهلاكية التي يرتكز عليها الجزائريون في السوق المحليّة، بإنتاج قدره 50 مليون قنطار خلال عام 2017، مقارنة بـ 26 مليون قنطار لعام 2009، بمردودية قدرها 310 قنطار في الهكتار الواحد. وأرجع وزير الفلاحة هذا التقدّم إلى التدابير التقنية لهذا المنتوج مما حقق استقرارا في السوق الوطنية، من خلال توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور البطاطا، بتخصيص 2340 ألف هكتار على المستوى الوطني، مما سمح بخلق 60 ألف منصب شغل في هذا المجال. في سياق ذي صلة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن استيراد بذور البطاط قد تراجع بنسبة 50 بالمائة، حيث انخفضت من 72 مليون قنطار السنة الماضية إلى 26 مليون قنطار خلال هذه السنة.

 

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية التي لا يمكن تطوير الفلاحة من دونها، مما سيتيح الاستفادة من الفائض في بعض المنتوجات الموسمية، في مقدمتها الطماطم.

بوعلام حمدوش

 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات