فيما تراجع استيراد بذورها بنسبة 50 بالمائة

تصدير 817 طن من البطاطا نحو دول الخليج وإسبانيا خلال 2017

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنّ الجزائر صدّرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج وإسبانيا، مشيرا إلى أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني، فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ من البطاطا سنويا، مقابل المعدل الفردي العالمي لاستهلاكها والذي يصل إلى 31 كغ سنويا.

أوضح بوعزقي خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الوطني للبطاطا أنّ الجزائر صدرت 817 طن من البطاطا سنة 2017 نحو دول الخليج وإسبانيا، مشيرا إلى أن شعبة البطاطا لا تشكل أكثر من 8% من قيمة الإنتاج الوطني، فيما يصل حجم استهلاك المواطن الجزائري الواحد إلى 111 كغ من البطاطا سنويا، مقابل المعدل الفردي العالمي لاستهلاكها والذي يصل إلى 31 كغ سنويا. وأشار بوعزقي إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في إنتاج البطاطا على المستوى الوطني، مؤكدا أن الجزائر حققت تحسنا ملحوظا في هذه المادة الاستهلاكية التي يرتكز عليها الجزائريون في السوق المحليّة، بإنتاج قدره 50 مليون قنطار خلال عام 2017، مقارنة بـ 26 مليون قنطار لعام 2009، بمردودية قدرها 310 قنطار في الهكتار الواحد. وأرجع وزير الفلاحة هذا التقدّم إلى التدابير التقنية لهذا المنتوج مما حقق استقرارا في السوق الوطنية، من خلال توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور البطاطا، بتخصيص 2340 ألف هكتار على المستوى الوطني، مما سمح بخلق 60 ألف منصب شغل في هذا المجال. في سياق ذي صلة، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن استيراد بذور البطاط قد تراجع بنسبة 50 بالمائة، حيث انخفضت من 72 مليون قنطار السنة الماضية إلى 26 مليون قنطار خلال هذه السنة.

كما شدد الوزير على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية التي لا يمكن تطوير الفلاحة من دونها، مما سيتيح الاستفادة من الفائض في بعض المنتوجات الموسمية، في مقدمتها الطماطم.