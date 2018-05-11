في إطار تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

سفيرة كندا تزور مجمّع بن حمادي

استقبل رئيس مجلس الإدارة بشركة كوندور عبد الرحمان بن حمادي أول أمس، سفيرة كندا بالجزائر باتريسيا ماكولاغ، وجاء هذا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حسب البيان الصادر أول أمس الذي استلمت جريدة المحور نسخة عنه، فإن سفيرة كندا زارت بعض وحدات الإنتاج بالمؤسسة، على غرار وحدة جربيور المتخصصة في الإنتاج الغذائي. وقالت سفيرة كندا بالجزائر باتريسياماكولاغ إن مجمع كوندور يواكب الاحترافيةوالتطور التكنولوجي في جميع هياكله، وأبرزت أن الهدف من زيارتها التعرف على الوحدات الصناعية لمجمع كوندور، وقالت إن دولة كندا مهتمة كثيرا بالجزائر. من جهته، قال رئيس مجمع كوندور عبد الرحمان بن حمادي إن زيارة سفيرة كندا إلى مجمع كوندور تشكل علاقة قوية مع الشركات الجزائرية،وكشف عن إمكانية تكوين إطارات وحدة جربيور التابعة لمجمع كوندور بكندا في مجال القمح، بطلب من سفيرةكندا.