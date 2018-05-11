سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 98.72 دولارا

الجزائر ترفع سعر البيع الرسمي للخام في أوت

أعلنت شركة سوناطراك عن رفع سعر البيع الرسمي لمزيج الخام الجزائري في تحميلات شهر أوت، حسبما أكدته الشركة في بيان لها أمس. حددت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك سعر البيع الرسمي لمزيج النفط الخام الصحراوي لشهر أوت، دون تغيير عن سعر برنت المؤرخ، وأوضح البيان أن السعر في جويلية كان يقل عن 40 سنتا للبرميل عن برنت المؤرخ.

سجلت أسعار النفط أمس الاثنين تراجعا بفعل تزايد المخاوف بخصوص الطلب على الوقود، بعدما حذر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين من تزايد المخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي العالمي مع تنامي التوترات التجارية والجيوسياسية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 72.98 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 68.13 دولارا للبرميل.

واختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم اجتماعهم في بوينس أيرس أول أمس، داعين إلى مزيد من الحوار للحيلولة دون تضرر النمو جراء التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويرتبط النمو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بنمو الطلب على النفط، إذ إن نمو الاقتصادات يدعم استهلاك الوقود للتجارة والسفر وكذلك السيارات. وفي الأسبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بأكبر معدل منذ مارس، مع تباطؤ وتيرة النمو على مدى الشهر الأخير أو نحو ذلك في ظل التراجعات التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس منصات في أسبوع حتى 20 جويلية، ليصل إجمالي عددها إلى 858 حفارة.