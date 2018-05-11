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إيران تهدد أمريكا بإجراء مضاد إن حاولت منع صادرتها النفطية

التوترات التجارية والجيوسياسية تهوي بأسعار النفط

  24 جويلية 2018 - 20:45   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التوترات التجارية والجيوسياسية تهوي بأسعار النفط

تباينت أسعار النفط في السوق الدولية بين الارتفاع الطفيف والانخفاض، بعد تعافي خام البرنت خلال الأشهر الماضية والذي وصل الى 80 دولارا للبرميل غير ان هذا الارتفاع لن يدوم طويلا بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية بين إيران أكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك والولايات المتحدة الامريكية.

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عرفت أسعار البرنت ارتفاعا طفيا، أمس، حيث تعافى الخام من الخسائر التي مني بها في وقت سابق، في حين انقسم فيه المتعاملون في السوق بين تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة الامريكية، حيث عرف خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية أول أمس، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولارا للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق، وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق. عرفت السوق النفطية يوم الاثنين ارتفاع بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على ايران إذا هددت الولايات المتحدة، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إن ايران سترد بإجراءات مضادة ومماثلة إن حاولت الولايات المتحدة منع صادراتها النفطية، حيث نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، إن إيران سترد بإجراءات مضادة مماثلة إذا حاولت الولايات المتحدة منع صادراتها النفطية، ونقلت وسائل إعلام حكومية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة قوله إذا أرادت أمريكا اتخاذ خطوة جادة في هذا الاتجاه، فستلقى بالقطع رد فعل وإجراءات مضادة مماثلة من إيران. وتتعرض طهران لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترامب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر المقبل، وإيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك وتضخ 3.75 مليون برميل يوميا، وتزيد السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في نوفمبر في غضون ذلك، قال تجار إن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التسليم في  كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة وفقا لشركة  جينسكيب المتخصصة في توفير المعلومات. على أساس أسبوعي، كان من المتوقع أن تنخفض المخزونات في المركز للأسبوع العاشر على التوالي وفقا لما ذكره تجار.

وسيلة قرباج

 

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