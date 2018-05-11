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أسعار النفط في منحى تصاعدي

  25 جويلية 2018 - 10:30   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط في منحى تصاعدي

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما هدأ المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش. وكان الخام سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا عند التسوية أمس الثلاثاء.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو واحد بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية في تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو إلى 407.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها 2.3 مليون برميل.

وذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 808 آلاف برميل. وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا. وهبطت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون تراجعها 713 ألف برميل.

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