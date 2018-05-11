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سوناطراك تسعى لتأسيس مشروع تجاري مشترك

أكد الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور أن سوناطراك تجري محادثات مع شركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة، ومن المتوقع اتخاذ قرار إنشاء المشروع في جويلية لكن القرار قد تأجل شهرا.

أكد عبد المؤمن ولد قدور لوكالة رويترز في الجزائر الشراكة الأجنبية سيكون لها عدد محدود من الأسهم في المشروع التجاري المشترك. وقال المصدر إن الشركاء المحتملين، الذين أجروا محادثات مع سوناطراك في الأسابيع القليلة الماضية، من بينهم بي.بي وتوتال ورويال داتش شل وشيفرون وريبسول وفيتول، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.

وامتنعت فيتول وبي.بي وشل عن التعقيب. ولم ترد توتال وشيفرون وريبسول حتى الآن على طلبات للتعليق، حسب وكالة رويترز. وتحرك سوناطراك صوب تأسيس مشروع هو أحد الخطوات التي تهدف لتخفيف عبء فاتورة وراداتها الكبيرة من الوقود والتي زادت إلى ثلاثة أمثال على أساس سنوي في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليار دولار.

ووقعت الشركة عقدا هذا العام مع فيتول للحصول على منتجات مقابل النفط في أول صفقة من نوعها في عقود، وقالت في ماي إنها اتفقت على شراء مصفاة أوجوستا التابعة لـإكسون موبيل والبالغ طاقتها 175 ألف برميل يوميا في صقلية بإيطاليا.

ويقول تجار إن المصفاة تعالج بشكل أساسي خامات عالية الكبريت حاليا وإنها تحتاج إلى تعديلات للتعامل مع الخام الخفيف المنخفض الكبريت الذي تنتجه الجزائر، تنتج أكثر من مليون برميل يوميا.