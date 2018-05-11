تضمن مردودية عالية لشركات الطيران والراحة للركاب

إطلاق طائرة إمبراير E190-E2 بالجزائر

تمكنت الطائرة الأقل ضجيجا والأكثر فاعلية والأحدث بالعالم من زيارة للجزائر العاصمة ولأول مرة الأحد المنصرم بعد التميز الذي حققته في معرض الطيران فارنبورغ بالمملكة المتحدة، حيث سجلت إمبراير طلبيات استثنائية جديدة لطائرات، E190-E2، الجيل الجديد من طائرات إمبراير، بالنظر إلى المعايير الجديدة للمردودية لشركات الطيران ومستويات الراحة للركاب.

أوضح بيان الشركة، الذي تحصلت المحور اليومي على نسخة منه، أن هذه الطائرة حطت الرحال بالجزائر لأول مرة الأحد الماضي، حيث تتميز الطائرة كونها لا تحدث ضجيجا والأكثر فاعلية بالعالم في فئتها، والتي تم استقبالها من طرف مجموعة كبيرة من عالم الطيران الجزائري لأجل رحلة لاستعراض قدراتها.

وأشار البيان ذاته إلى أن هذه المناسبة تميزت بدعوة ممثلين عن الخطوط الجزائرية للطيران، وطاسيلي للطيران وستار أفياسيون والطيران المدني، لعيش تجربة طيران على متن أحدث وأكثر طائرة لا تحدث ضجيجا بالسوق اليوم، وضمت المجموعة كذلك وفدا رسميا ضم وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيز والسفير البرازيلي لدى الجزائر إدواردو بوتيلهو باربوسا.

وقال نائب المدير العام للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط راؤول فيلارون إن إطلاق E190-E2 بالجزائر هو فرصة ممتازة لإمبراير لعرض هذه الطائرة الثورية التي تبلور معايير جديدة للمردودية لشركات الطيران ومستويات الراحة للركاب.

وأضاف في السياق ذاته تعتبر E190-E2 التي تقلل من استهلاك الوقود بأزيد من 17 % مناسبة بشكل مثالي للعمل في البيئات ذات الطقس الحار والصعب. نحن على استعداد لدعم الخطوط الجوية الجزائرية في برنامج تجديد أسطولها القادم، ليس فقط مع أفضل الطائرات، ولكن أيضا مع الحلول المصاحبة التي تشتهر بها إمبراير.

وأشار ذات البيان أنه منذ بدء تشغيلها، تلقت عائلة E-Jets أكثر من 1800 طلبية، وتم تسليم أكثر من 1400 طائرة.

وتؤمّن E-Jets حاليا رحلات في أسطول من 70 زبونا في 50 دولة، حيث تعمل العائلة متعددة الاستخدامات التي تتسع لما يتراوح بين 70 إلى 150 شخصا مع شركات طيران منخفضة التكلفة بالإضافة إلى شركات طيران إقليمية وشركات كبرى. يأتي الطراز E190-E2 مع ألوان خاصة من سمك القرش تقديرا للطريقة المفترضة للطائرة لتوليد الأرباح للزبائن.

وذكر البيان ذاته أن إمبراير هي شركة دولية مقرها في البرازيل، تنشط في قطاعات الطيران التجارية والدفاع والأمن. تقوم الشركة بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق الطائرات والنظم، وتوفير الدعم والخدمات للزبناء.

منذ تأسيسها في عام 1969، قامت شركة إمبراير بتسليم أكثر من 8000 طائرة. حوالي كل 10 ثوان، تقلع طائرة إمبراير في مكان ما في العالم، تحمل أكثر من 145 مليون مسافر في السنة.

وتعد إمبراير الشركة الرائدة في صناعة الطائرات التجارية بسعة تصل إلى 150 مقعدا، وتدير الشركة الوحدات الصناعية والمكاتب ومراكز الخدمة وتوزيع قطع الغيار، من بين أمور أخرى، في جميع أنحاء الأمريكتين وأفريقيا وآسيا وأوروبا.