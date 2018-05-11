بعدما عرف انخفاضا وصل إلى 70 دولارا

برميل النفط ينتعش ويسجل 74 دولارا

عرف برميل النفط، خلال الساعات الأخيرة، انتعاشا وصل إلى حدود 74 دولارا، بعدما أظهرت بيانات انخفاض المخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق خلال الجلسات الماضية.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية، أمس، بعدما أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تهدئة المخاوف من تخمة المعروض التي أثرت سلبا على الأسواق في الجلسات الأخيرة، حيث انتعش خام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة الثامنة صباحا، وكان الخام قد سجل ارتفاعا قدره 38 سنتا wwعند التسوية أول أمس، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 68.79 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو واحد بالمائة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، أول أمس، أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، كما ساهمت تقارير عن أن الصين ستزيد الإنفاق على البنية التحتية في تقليل المخاوف من أن تقوض التوترات التجارية مع الولايات المتحدة طلب البلاد على النفط. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بـ 3.2 مليون برميل في الأسبوع الأخير إلى 407.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها بـ2.3 مليون برميل. وبالمقابل ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بـ 808 آلاف برميل، وانخفض معدل استهلاك المصافي من الخام بمقدار 60 ألف برميل يوميا، وهبطت مخزونات البنزين بـ 4.9 مليون برميل في حين توقع المحللون تراجعها 713 ألف برميل.