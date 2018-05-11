دعا العمال إلى مزيد من التعقل

زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن كل أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الصيانة بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية التي دعت لإضراب مفتوح لتحقيق مطالب مهنية، مبديا تفاؤله بالنتائج المتوخاة من جلسات الحوار التي تجرى حاليا مع ممثلي عمال المؤسسة، داعيا إياهم إلى مزيد من التعقل.

أوضح زعلان، على هامش زيارة عمل لعدد من مشاريع قطاعه بولاية الجزائر، بخصوص دعوة نقابة تقنيي الصيانة للجوية الجزائرية إلى إضراب مفتوح يبدأ من 31 جويلية الجاري بغرض تحقيق مطالب مهنية، أن كل أبواب الحوار مفتوحة مع ممثلي العمال.

وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية تعمل وتدعو إلى الحوار المتواصل لتقريب وجهات النظر مع المتعاملين بغرض الحفاظ على توازنات المؤسسة، مؤكدا أن "العمل في مجال النقل الجوي لا يمثل هامش ربح كبير، ومعرّض في أي وقت لاهتزازات غير متوقعة".

وحسب الوزير فإنه لتفادي مثل هذه الاهتزازات -التي تزداد مع الحركات الاحتجاجية- ما زالت المفاوضات لحد الساعة جارية مع ممثلي العمال، مؤكدا أن وطنيتهم وحسهم المهني سيمثلان الضمان لسير الرحلات الجوية، لاسيما المتوجهة نحو البقاع المقدسة والتي تمت أولاها يوم الأربعاء تستمر في ظروف جيدة.

وأبرز المسؤول الأول عن القطاع أن إدارة الخطوط الجوية الجزائرية -التي كانت تقوم كل سنة بتأجير 3 طائرات لضمان رحلات موسم الحج وعودة المغتربين إلى الجزائر في فصل الصيف- لم تقم هذه السنة بتأجير أي طائرة إضافية، بعد مشاورات مع عمالها، حيث تقرر العمل بالأسطول الحالي لمواجهة الطلب الموجود والاعتماد على الإمكانات المتوفرة حاليا.

وأضاف زعلان أن الموسم -وهو في ذروته- يسير حاليا بشكل جيد، مجددا في الوقت ذاته دعوة عمال المؤسسة إلى التعقل لتفادي أي خسارة قد تتعرض لها الجوية الجزائرية، وهي خسارة للمواطن وللبلاد في الوقت ذاته.

ب ح