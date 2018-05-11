السعودية تعلن تعليق مرور الشحنات النفطية عقب هجوم الحوثيين

أزمة مضيق باب المندب تدفع بأسعار النفط إلى 74.54 دولارا

واصلت أسعار النفط الارتفاع لليوم الثالث، ليواصل بذلك مزيج برنت مكاسبه، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.54 دولارا للبرميل، بعدما أعلنت السعودية عن تعليق مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر، على خلفية هجوم جماعة الحوثي على ناقلتي نفط كبيرتين سعوديتين، وبفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

سجلت أسعار النفط ارتفاع قدره 61 سنتا أي ما يعادل 0.8 بالمائة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.35 دولارا للبرميل الخميس الماضي، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 69.35 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت بما يزيد عن واحد بالمائة.

يأتي هذا الارتفاع بعدما أعلنت السعودية، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تعليق مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر، على خلفية هجوم جماعة الحوثي على ناقلتي نفط كبيرتين سعوديتين.

وقد أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وقال الفالح في بيان "إن الحوثيين هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين عملاقتين في البحر الأحمر صباح الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما".

وأكد الفالح أن هذا الإجراء سيكون بشكلٍ فوري ومؤقت، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، وعلى الملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وللإشارة فإن معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا تمر عبر مضيق باب المندب، وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة يتم عبر هذا الممر المائي صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقد تلقت الأسعار دعما إضافيا بفعل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في البيت الأبيض يوم الأربعاء، حيث وافق ترامب على عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، بينما يبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات بخصوص خفض حواجز تجارية أخرى.

كما أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية قد انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2015، في الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات بمركز التسليم في كاشينج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 جويلية، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.

بوعلام حمدوش