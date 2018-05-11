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9 لاجئين سياسيين من أصل 900 طلب

رفض 871 طلب لجوؤ لجزائريين في ألمانيا خلال السداسي الأول من 2018

  28 جويلية 2018 - 14:52   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
رفض 871 طلب لجوؤ لجزائريين في ألمانيا خلال السداسي الأول من 2018

أحصى مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي لطلبات اللجوء 900 طلب من طرف الجزائريين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية من بين إجمالي 93316 طلب لجوء، تم قبول 8 منهم كلاجئين سياسيين و9 على ما يسمى "الحماية الفرعية" التي تمنحهم الإقامة مدة عام، فيما حصل 12 آخرون على حظر ترحيل.

جددت الحكومة الألمانية مساعيها للتعجيل في ترحيل "الحراقة" المغاربة إلى أراضيهم من خلال إعلان الجزائر تونس والمغرب دول آمنة، حيث اعتمدت أمس مشروع قانون على مستوى مجلس الوزراء، أين تعتبر المحاولة الثانية للسلطات الألمانية، بعد أن تم رفض مشروع القانون السنة الماضية على مستوى الغرفة العليا للبرلمان، بسبب عدم حصول القانون على الأغلبية، حيث أحصى مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي لطلبات اللجوء 900 طلب من طرف الجزائريين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية من بين إجمالي 93316 طلب لجوء، تم قبول 8 منهم كلاجئين سياسيين و9 على ما يسمى "الحماية الفرعية" التي تمنحهم الإقامة مدة عام، فيما حصل 12 آخرون على حظر ترحيل، مشيرا أن هناك 736 طلب لجوء قدمها مغاربة و352 قدمها تونسيون، ومن بين مَن تم الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، أو لاجئين بحسب معاهدة جنيف، كان هناك 20 مغربياً و8 جزائريين، و6 تونسيين. وحصل 9 جزائريين و5 مغاربة و5 تونسيين على ما يُسمَّى "الحماية الفرعية"، التي تمنحهم الإقامة مدة عام، فيما حصل 12 جزائرياً و25 مغربياً وتونسيان على حظر ترحيل. وتم رفض بقية الطلبات، أو كانت ما زالت قيد البت فيها.

من جهة أخرى، تواصل وزارة الداخلية الألمانية سعيها للتوصل إلى حل نهائي مع نظيرتها الجزائرية لوضح حد لـ"الحراقة" الجزائريين على أراضيها، حيث تسعى الحكومة الألمانية بشكل فعلي، إدراج هذه البلدان المغاربية الثلاثة على قائمتها للدول "الآمنة" مما يسمح لسلطات الهجرة الألمانية برفض طلبات اللجوء من رعايا تلك الدول تلقائيا دون الحاجة إلى تبرير الرفض، حيث تشير أرقام برلين الرسمية أن طلبات اللجوء بالنسبة للجزائريين رفضت بنسبة 99 بالمائة رفقة جورجيا، فيما تلقت 2.7 بالمائة فقط من طلبات اللجوء التونسية الإيجاب، و 4.1 بالمائة من الطلبات المغربية ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في عام 2017، وتأمل وزارة الداخلية، أن يسمح هذا الاجراء بخفض نسبة طلبات اللجوء من هذه البلدان الأربعة، فيما تعارض جمعيات حقوق الإنسان إدراج البلدان المغاربية في هذه القائمة من البلدان الآمنة ، بالنظر الى التقارير التي تتعلق بالتضييق على حرية التعبير وحالات التعذيب التي تم تحديدها في هذه البلدان.

أسامة سبع

 

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