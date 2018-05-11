نمو الناتج الداخلي الخام بـ1.3% خلال الثلاثي الأول من 2018

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 1،3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، حسبما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع في النمو في قطاع المحروقات خلال هذه الفترة حيث سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الاول من 2017.

أما فيما يخص النمو خارج المحروقات،فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بالثلاثي الأول ل2017 ،مدعما بقطاعات الفلاحة و الصيد البحري و قطاع البناء و الأشغال العمومية و المياه (بما فيها الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي) و كذا قطاع الصناعة .

وحسب بيانات الديوان الوطني للاحصائيات، فقد سجل قطاعي الفلاحة و الصيد البحري سجلا نموا بنسبة 4،2% بينما بلغ نمو قطاع البناء و الاشغال العمومية بنسبة 4،7%( بما في ذلك الخدمات و الاشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي التي بلغ نموها نسبة 2%) و اما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4،1%.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة ، اوضح ذات المصدر انه من بين الفروغ الصناعية العشر (10)، خمسة منها عرفت نموا ايجابيا و يتعلق الامر بفروع البناء والاشغال العمومية (+12،1%)، و المياه و الطاقة (+8،2%)، الصناعات الغذائية (+6،1%) و كذا الصناعات الكميائية والمطاط والبلاستيك نموا بنسبة (+3%) ، فيما عرفت صناعة الخشب و الورق و الفلين نموا بنسبة (+1،8%).

وعلى العكس، عرفت بعض الفروع الصناعية نموا سلبيا كقطاع المناجم و المحاجر (-10،2%)، صناعات الحديد و الصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء(-7،4%)، و كذا صناعات مختلفة (-6،9%) وأيضا النسيج (-1،1%) والجلود والأحذية (-1،1%). وبلغت نسبة نمو قطاع لخدمات التجارية، 3،1% .