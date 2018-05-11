63 بالمائة من العمال في الجزائر يشتغلون بالقطاع الخاص

يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6،95 مليون عاملي أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

أما القطاع العام، فهو يستوعب حوالي 4،09 مليون عامل، أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين و الذين يقدر عددهم ب11،048 مليون عامل، حسب دراسة مسحية أجراها الديوان في أبريل الماضي حول وضعية سوق العمل.

كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب سبعة (7) من أصل عشرة (10) عمال هم إجراء (69،6 بالمائة)، كما يتميز العمل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57،4 بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42،6 في المائة في القطاع الخاص.