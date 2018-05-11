بغرض جذب الزبائن جراء الركود الذي تعيشه قاعات العرض

رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين

لا تزال الهزات الارتدادية لحملة خليها تصدي تلقي بضلالها على وكلاء السيارات المعتمدين والأسواق الأسبوعية، حيث أرغمت حالة الركود التي تعرفها قاعات العرض أصحاب المصانع على خفض الأسعار على غرار رونو، التي أعلنت عن تمديد فترة التخفيضات التي تصل إلى 12 مليون سنتيم، كما أعلن مجمع غلوبال موتورز المركب لسيارات كيا عن تسليم فوري لسيارة بيكانتو جي تي لاين، في حين يعرض طحكوت تسليم بعض موديلاته في ساعتين. أسامة سبع

يعيش وكلاء السيارات تخبطا شديدا بعد النجاح الذي عرفته حملة خليها تصدي التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الارتفاع الرهيب للأسعار، حيث أقر مجمع طحكوت المركب لسيارات هيونداي تخفيضات مهمة خلال شهر رمضان تصل إلى 50 مليونا، أعلن عن تمديدها خلال الصيف، ليطلق عرضا جديدا تمثل في تسليم سياراته المتوفرة خلال ساعتين شد مد، كما مددت العلامة الفرنسية رونو تخفيضا على سيارتها الجديدة كليو جي تي لاين تصل إلى 12 مليونا، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 5 ملايين على سيارة سامبول بنسخة مازوت و 3 ملايين على نسخة بنزين، وهو نفس العرض الذي توفره كيا على سيارتها بيكانتو جي تي لاين التي يبلغ سعرها 197 مليون سنتيم، في حين أطلق مجمع سوفاك صيغة جديدة للسيارة الشبابية الأكثر مبيعا في الجزائر سيات إيبيزا تحت اسم ادفانسيد، بسعر 199 مليون سنتيم خاصة أنها تعتبر الأكثر مبيعا في فئتها بعد أن أعلنت شركة سيات الأم أن مصنع سوفاك سوق 11400 سيارة سيات على مستوى كامل التراب الوطني بفضل سيارة إيبيزا التي تعتبر الأكثر مبيعا، أين تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16.6 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد المجمع المركب لعلامات فولكسفاغن وسيات وسكودا أن الأسعار المتداولة حاليا لن تعرف أي تغييرات قبل نهاية السنة الجارية، مكذبا بذلك الشائعات حول خفض أسعارها، قائلا إن أي تخفيضات سيتم تطبيقها لا تعتبر تصحيحا في الأسعار بل عمليات تجارية ظرفية.

للإشارة، فقد دق وكلاء السيارات المعتمدون أصحاب مصانع التركيب ناقوس الخطر بعد تسجيل إلغاء المئات من طلبيات الزبائن التي كانت إلى وقت قريب حلما لمن يريد الحصول على سيارة بسعرها الأصلي دون الرضوخ للسماسرة، حيث أكدت مصادر المحور اليومي من قاعات العرض أن المبيعات سجلت تراجعا كبيرا بعد كشف وزارة الصناعة عن أسعار الخروج من المصنع وإطلاق حملة خليها تصدي.