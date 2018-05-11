شريط الاخبار
ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين 8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018 تسليم 2700 مقعد بيداوغوجي جديد بجامعة تيزي وزو توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم 05 سبتمبر حركة البناء تفنّد تشويشها على مشاورات حمس تأجيل ملف تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من أنتربول إلى 19 أوت 34,7 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2017 غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص "بومار كومباني" نجاح تحدي التصنيع والتصدير لأوروبا و6.4 مليار دينار قيمة الصادرات جوان الماضي رفع التجميد عن 31 محطة للمياه السنة الجارية..والمياه متوفرة للجزائريين يومي العيد المضاربون يتحكمون في الأسواق والأسعار ستكون "ملتهبة البنوك تصدر تحفيزات جديدة للجزائريين لدفعهم على الادخار 48 ساعة أمام الطلبة الجدد لتأكيد التسجيلات الجامعية الأولية حاملو "DEUA" يدعون الحكومة لإعادة تصنيفهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة عصابات تستعمل دراجات نارية لانتشال هواتف نقالة من الفتيات انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار وهران بعثـة الحج تعايــن فنـادق الحجـاج الجزائرييـن بمكـــة جزائريون تائهون في إسبانيا يطالبون بتدخّل مساهل لإنصافهم 29 جزائريا محتجزا في مراكز توقيف احتياطي بروسيا الأزمة السورية وقضية فلسطين في قلب الحدث والجزائرتدخل السباق ڤايد صالح يؤكد حياد المؤسسية العسكرية ويرفض اقحامها في الصراعات السياسية مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية أزمة مضيق باب المندب تدفع بأسعار النفط إلى 74.54 دولارا الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد إطلاق تطبيق "مناسكنا" للحجاج والمعتمرين توقيف إرهابي في باتنة و5 عناصر دعم في تبسة وسيدي بلعباس 15 يوما لتكوين الأساتذة الجدد و دورات أخرى في عطلتي الشتاء و الربيع 3500 طالب سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين

بغرض جذب الزبائن جراء الركود الذي تعيشه قاعات العرض

رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين

  29 جويلية 2018 - 20:48   قرئ 87 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين

لا تزال الهزات الارتدادية لحملة  خليها تصدي تلقي بضلالها على وكلاء السيارات المعتمدين والأسواق الأسبوعية، حيث أرغمت حالة الركود التي تعرفها قاعات العرض أصحاب المصانع على خفض الأسعار على غرار  رونو، التي أعلنت عن تمديد فترة التخفيضات التي تصل إلى 12 مليون سنتيم، كما أعلن مجمع  غلوبال موتورز المركب لسيارات  كيا عن تسليم فوري لسيارة  بيكانتو جي تي لاين، في حين يعرض طحكوت تسليم بعض  موديلاته في  ساعتين. أسامة سبع

 

يعيش وكلاء السيارات تخبطا شديدا بعد النجاح الذي عرفته حملة  خليها تصدي التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد الارتفاع الرهيب للأسعار، حيث أقر مجمع  طحكوت المركب لسيارات  هيونداي تخفيضات مهمة خلال شهر رمضان تصل إلى 50 مليونا، أعلن عن تمديدها خلال الصيف، ليطلق عرضا جديدا تمثل في تسليم سياراته المتوفرة خلال ساعتين  شد مد، كما مددت العلامة الفرنسية  رونو تخفيضا على سيارتها الجديدة  كليو جي تي لاين تصل إلى 12 مليونا، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 5 ملايين على سيارة  سامبول بنسخة  مازوت و 3 ملايين على نسخة  بنزين، وهو نفس العرض الذي توفره  كيا على سيارتها  بيكانتو جي تي لاين التي يبلغ سعرها 197 مليون سنتيم، في حين أطلق مجمع  سوفاك صيغة جديدة للسيارة الشبابية الأكثر مبيعا في الجزائر  سيات  إيبيزا تحت اسم  ادفانسيد، بسعر 199 مليون سنتيم خاصة أنها تعتبر الأكثر مبيعا في فئتها بعد أن أعلنت شركة  سيات الأم أن مصنع  سوفاك سوق 11400 سيارة  سيات على مستوى كامل التراب الوطني بفضل سيارة  إيبيزا التي تعتبر الأكثر مبيعا، أين تم تسجيل ارتفاع بنسبة 16.6 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد المجمع المركب لعلامات  فولكسفاغن وسيات وسكودا أن الأسعار المتداولة حاليا لن تعرف أي تغييرات قبل نهاية السنة الجارية، مكذبا بذلك الشائعات حول خفض أسعارها، قائلا إن أي تخفيضات سيتم تطبيقها لا تعتبر تصحيحا في الأسعار بل عمليات تجارية  ظرفية.

للإشارة، فقد دق وكلاء السيارات المعتمدون أصحاب مصانع التركيب ناقوس الخطر بعد تسجيل إلغاء المئات من طلبيات الزبائن التي كانت إلى وقت قريب  حلما لمن يريد الحصول على سيارة بسعرها الأصلي دون الرضوخ للسماسرة، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي من قاعات العرض أن المبيعات سجلت تراجعا كبيرا بعد كشف وزارة الصناعة عن أسعار الخروج من المصنع وإطلاق حملة  خليها تصدي.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات