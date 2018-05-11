بلغت 450 دينار للكيلوغرام

ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج

قفزت أسعار اللحوم البيضاء إلى مستويات قياسية في أسواق التجزئة مؤخرا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 400 و450 دينار، نتيجة ارتفاع الطلب والغلاء الفاحش في أسعار المواد الأولية لتغذية الدواجن، فيما بلغ سعر البيضة الواحدة سقف 15 دينارا.

واصلت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعها في السوق الوطنية، حيث اطلعنا خلال زيارتنا التفقدية لبعض أسواق العاصمة على الارتفاع المحسوس في أسعار لحوم الدجاج، إذ قدر سعر الكيلوغرام الواحد منها بـ 450 دينار جزائري، كما بيعت الدجاجة الواحدة بأزيد من 1200 دينار جزائري، وبالمقابل ارتفعت أسعار البيض إلى 15 دينار جزائري للحبة الواحدة، حسب الحجم، أي 450 دينار للصفيحة.

وفي حديثنا مع بعض التجار، أكدوا لنا أن الطلب على لحوم الدجاج قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة التي تتزامن مع موسم الاصطياف والأعراس، حيث ارتفع حجم الطلب من طرف أصحاب المطاعم، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة لمربي الدواجن بشكل كبير، لاسيما بعد إدراج المواد الأولية لإنتاج تغذية الأنعام والدواجن ضمن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد، مما أحدث ندرة على مستوى الأسواق، ليضطر المربون إلى اقتناء هذه المواد من الأسواق الموازية بأسعار مرتفعة جدا، خاصة أن أغلب مربي الدواجن ما زالوا يعتمدون على طرق تقليدية عند مزاولة أنشطتهم، لأنهم يعتمدون على قارورات غاز البوتان لتدفئة حظائر الدواجن، خاصة في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وهو ما ينعكس على الأسعار.

من جهتهم، أرجع مربو الدواجن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء إلى ندرة المواد الأساسية التي تستعمل في تربية وتغذية الدواجن، على غرار الصوجا والذرة، بعدما أدرجتا ضمن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد.