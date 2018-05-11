زعلان يكشف عن تقدم الأشغال بنسبة 88 بالمائة

8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي

أبرزوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن تكلفة إنجاز توسعة مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة المرتقب دخوله حيز الخدمة بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير قد بلغت 8 آلاف مليار سنتيم.

أوضح زعلان في تصريح للصحافة في ختام زيارته التفقدية لمختلف ورشات المشروع، من أهمها البناية الرئيسة وخط ميترو وبرج للمراقبة وكذا مدرج لإقلاع الطائرات، أن تكلفة إنجاز توسعة مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة المرتقب دخوله حيز الخدمة بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير قد بلغت 8 آلاف مليار سنتيم.

وأردف الوزير مؤكدا بلوغ المرحلة النهائية من الإنجاز، حيث بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال 88 %، مضيفا أن نسبة تقدم إنجاز البناية الرئيسة للمطار قد وصلت إلى 99%.

وقد تم الشروع -حسب المسؤول ذاته- في تجربة الأنظمة داخل البناية الرئيسة للمطار، كأنظمة المراقبة والإضاءة والمصاعد والتكفل بأمتعة المسافرين.

في السياق، أفاد الوزير بأن هذه المرحلة تقتضي تنسيقا محكما بين مختلف الشركات الوطنية والأجنبية التي تسهر على أشغال الانجاز، حيث تعمل على إيصال مترو الأنفاق إلى المطار وتزويده بسكة حديدية وبفندق ذي أربع نجوم، وإعادة تهيئة مدرجه الرئيس لهبوط وإقلاع الطائرات، إلى جانب بناء برج مراقبة جديد وتجهيزه.

وأكد زعلان أنه بالنظر إلى مخطط استلام المطار، تعرف وتيرة الإنجاز تقدما مدته شهر مقارنة بالآجال التي تم ضبطها مسبقا، مشيرا إلى أن تكوين الأعوان والتقنيين المكلفين بتسيير المطار الجديد وتجهيزاته والذي يعد شقا أساسيا، قد شرعت فيه مؤسسة تسيير مطار الجزائر.

والهدف من إنجاز مطار ثان بقدرة استيعاب سنوية تفوق عشر ملايين مسافر، بالإضافة إلى المطار الدولي الحالي بـ6 ملايين مسافر سنويا، يتمثل في الولوج إلى سوق العبور التي تعد سوقا هامة حاليا في مجال النقل الجوي. ويتزامن بناء هذا المطار الجديد مع عملية تجديد أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سيتم اقتناء ما لا يقل عن 25 طائرة جديدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2024، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وسيكون المطار الجديد -الذي يمتد على مساحة 20 هكتارا- مجهزا بحظيرة سعتها4.500 سيارة وثلاث حظائر للطائرات، ومسارات بمساحة تتجاوز 424 ألف مربع، فضلا عن 120 نقطة تسجيل و84 شباك مراقبة.

ويمكن للمطار الجديد الذي تشرف على إنجازه المؤسسة الصينية سي أس سي أو سي من نقل قرابة 10 ملايين مسافر سنويا وتسيير 1.800 متاع في الساعة. وكانت الشركة العمومية كوسيدار قد شرعت العام الماضي في أشغال إنجاز توسعة مترو الجزائر الرابطة بين الحراش والمطار الدولي على امتداد 5ر9 كم، تشمل 9 محطات و10 منافذ تهوية. وينتظر أن يتم استلام هذا المشروع نهاية 2019 أو مطلع 2020. كما سيتم تدعيم الشبكة بخط سكك حديدية يربط بين المطار وباب الزوار على امتداد 3 كم، منها 1.4 كم تحت النفق، بكلفة تبلغ 9 ملايير دينار.