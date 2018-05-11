شريط الاخبار
ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين 8 آلاف مليار تكلفة مشروع توسعة مطار هواري بومدين الدولي طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل موسم المبادرات ينتعش عشية الاستحقاقات الرئاسية سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا انطلاق معالجة رغبات الطلبة الجدد غدا والنتائج في الـ07 أوت ندوات دينية وحلقات فتوى بمكة والمدينة لتأمين الحجاج الجزائريين محكمة الدار البيضاء تقضي بتجميد إضراب تقنيي الجوية 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018 تسليم 2700 مقعد بيداوغوجي جديد بجامعة تيزي وزو توزيع 30 ألف وحدة سكنية خلال شهر أوت المقبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة يوم 05 سبتمبر حركة البناء تفنّد تشويشها على مشاورات حمس تأجيل ملف تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من أنتربول إلى 19 أوت 34,7 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2017 غضب حكومي من تأخّر المسؤولين المحليين في الاستجابة لانشغالات المواطنين حرس السواحل تحبط محاولة «حرقة» 336 شخص "بومار كومباني" نجاح تحدي التصنيع والتصدير لأوروبا و6.4 مليار دينار قيمة الصادرات جوان الماضي رفع التجميد عن 31 محطة للمياه السنة الجارية..والمياه متوفرة للجزائريين يومي العيد المضاربون يتحكمون في الأسواق والأسعار ستكون "ملتهبة البنوك تصدر تحفيزات جديدة للجزائريين لدفعهم على الادخار 48 ساعة أمام الطلبة الجدد لتأكيد التسجيلات الجامعية الأولية حاملو "DEUA" يدعون الحكومة لإعادة تصنيفهم وإدماجهم في الرتب المستحدثة عصابات تستعمل دراجات نارية لانتشال هواتف نقالة من الفتيات انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار وهران بعثـة الحج تعايــن فنـادق الحجـاج الجزائرييـن بمكـــة جزائريون تائهون في إسبانيا يطالبون بتدخّل مساهل لإنصافهم 29 جزائريا محتجزا في مراكز توقيف احتياطي بروسيا الأزمة السورية وقضية فلسطين في قلب الحدث والجزائرتدخل السباق ڤايد صالح يؤكد حياد المؤسسية العسكرية ويرفض اقحامها في الصراعات السياسية مساهل يدافع أمام الأمريكيين عن حرية المعتقد والعبادة في الجزائر وهران تؤكد وفاءها للفن السابع في مهرجان الفيلم العربي زعلان يؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الجوية الجزائرية أزمة مضيق باب المندب تدفع بأسعار النفط إلى 74.54 دولارا الكشف عن نتائج المسابقة المهنية للترقية مساء الغد إطلاق تطبيق "مناسكنا" للحجاج والمعتمرين توقيف إرهابي في باتنة و5 عناصر دعم في تبسة وسيدي بلعباس 15 يوما لتكوين الأساتذة الجدد و دورات أخرى في عطلتي الشتاء و الربيع 3500 طالب سجلوا أنفسهم في المرحلة الأولى
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. 1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018

فيما تراجع نمو قطاع المحروقات بــ2 بالمائة

1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018

  29 جويلية 2018 - 21:10   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة بلغت1.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع نمو قطاع المحروقات خلال هذه الفترة، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2017. 

 

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن النمو خارج المحروقات عرف ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لـ2017، مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والمياه على غرار الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي وكذا قطاع الصناعة، وحسب المصدر ذاته، فإن القطاع الفلاحي والصيد البحري سجل نموا بنسبة 4.2 بالمائة بينما بلغ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية نسبة 4.7 بالمائة، بما في ذلكالخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي، التي بلغنموهانسبة 2 بالمائة، وأما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4.1 بالمائة.

وبخصوص قطاعة الصناعة، فإن المصدر أوضح أنه من بين الفروع الصناعية العشر، خمسة منها عرفت نموا إيجابيا على غرار فرع البناء والأشغال العمومية بزيادة تبلغ 12.1 بالمائة، والمياه والطاقة بـ 8.2 بالمائة، أما الصناعة الغذائية فقد قدرت بـ6.1 بالمائة وكذا الصناعات الكيمائية والمطاط والبلاستيك التي عرفت نموا بنسبة 3 بالمائة، فيما عرفت صناعة الخشب والورق والفلين نموا بنسبة 1.8 بالمائة، على عكس ما عرفته الفروع الصناعية نموا سلبيا على غرار قطاع المناجم والمحاجر بانخفاض يبلغ 10.2 بالمائة، صناعة الحديد والصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء بـ 7.4 بالمائة، وكذا صناعات مختلفة بـ 6.9 بالمائة وأيضا النسيج 1.1 بالمائة والجلود والأحذية بـ 1.1 بالمائة.

وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل والاتصالات 6,6 بالمائة والتجارة 0,5بالمائة والخدمات المقدمة للمؤسسات 3,8 بالمائة والخدمات المقدمة للأسر 3,3 بالمائة، في حين أنّ الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم عرفت نموا سلبيا بـ1,3 بالمائة.

وبالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية، الإدارات والمرافق العمومية، فإنه عرفت نسبة نمو قدرها 5,3 بالمائة في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية، بنوك وتأمينات، فقد بلغت نسبة النمو 5.5 بالمائة فيما سجل قطاع الخدمات في الإدارات العمومية نموا سلبيا يبلغ 0,5 بالمائة، وحسب القيم التجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لـ2018، بالمقارنة مع الثلاثي الأول لـ2017، وبذلك فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول لـ2018 بلغ 6,1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسيلة قرباج

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات