فيما تراجع نمو قطاع المحروقات بــ2 بالمائة

1.3 بالمائة نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2018

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة بلغت1.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة لعام 2017، بالمقابل، تميز الثلاثي الأول من 2018 بتراجع نمو قطاع المحروقات خلال هذه الفترة، حيث سجل انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2017.

وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن النمو خارج المحروقات عرف ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لـ2017، مدعما بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والمياه على غرار الخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي وكذا قطاع الصناعة، وحسب المصدر ذاته، فإن القطاع الفلاحي والصيد البحري سجل نموا بنسبة 4.2 بالمائة بينما بلغ نمو قطاع البناء والأشغال العمومية نسبة 4.7 بالمائة، بما في ذلكالخدمات والأشغال العمومية المتعلقة بالقطاع البترولي، التي بلغنموهانسبة 2 بالمائة، وأما بالسبة لقطاع الصناعة فقد عرف نموا بنسبة 4.1 بالمائة.

وبخصوص قطاعة الصناعة، فإن المصدر أوضح أنه من بين الفروع الصناعية العشر، خمسة منها عرفت نموا إيجابيا على غرار فرع البناء والأشغال العمومية بزيادة تبلغ 12.1 بالمائة، والمياه والطاقة بـ 8.2 بالمائة، أما الصناعة الغذائية فقد قدرت بـ6.1 بالمائة وكذا الصناعات الكيمائية والمطاط والبلاستيك التي عرفت نموا بنسبة 3 بالمائة، فيما عرفت صناعة الخشب والورق والفلين نموا بنسبة 1.8 بالمائة، على عكس ما عرفته الفروع الصناعية نموا سلبيا على غرار قطاع المناجم والمحاجر بانخفاض يبلغ 10.2 بالمائة، صناعة الحديد والصلب والفولاذ والميكانيك والكهرباء بـ 7.4 بالمائة، وكذا صناعات مختلفة بـ 6.9 بالمائة وأيضا النسيج 1.1 بالمائة والجلود والأحذية بـ 1.1 بالمائة.

وبحسب النشاطات التي يتشكل منها قطاع الخدمات التجارية، فقد بلغت نسبة النمو في النقل والاتصالات 6,6 بالمائة والتجارة 0,5بالمائة والخدمات المقدمة للمؤسسات 3,8 بالمائة والخدمات المقدمة للأسر 3,3 بالمائة، في حين أنّ الخدمات المقدمة على مستوى الفنادق والمقاهي والمطاعم عرفت نموا سلبيا بـ1,3 بالمائة.

وبالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية، الإدارات والمرافق العمومية، فإنه عرفت نسبة نمو قدرها 5,3 بالمائة في الأعمال المتعلقة بالعقار، أما في مجال الخدمات المالية، بنوك وتأمينات، فقد بلغت نسبة النمو 5.5 بالمائة فيما سجل قطاع الخدمات في الإدارات العمومية نموا سلبيا يبلغ 0,5 بالمائة، وحسب القيم التجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 7,4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لـ2018، بالمقارنة مع الثلاثي الأول لـ2017، وبذلك فإن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الأول لـ2018 بلغ 6,1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وسيلة قرباج