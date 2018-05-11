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في ظل تذبذب سوق البرنت مؤخرا

سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا

  29 جويلية 2018 - 21:13   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سعر سلة أوبك يرتفع إلى 73.62 دولارا

ارتفع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط  أوبك إلى 73,62 دولارا، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس، والذي وصل إلى 72,87 دولارا، بالنظر إلى تذبذب الأسعار الذي تعرفه سوق البرنت بين 70 و76 دولارا خلال الأسابيع الأخيرة. وكانت أسعار النفط قد أنهت الأسبوع منخفضة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولارا للبرميل.ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولارا للبرميل.

 

يذكر أن الدول الأعضاء في  أوبك وشركاءها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 جوان الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا، والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا بـ1,2 مليون برميل بالنسبة لدول  أوبك و600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة. وكانت المنظمة قد وافقت على تحديد إنتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 وذلك بهدف استقرار أسواق النفط العالمية. ومن المزمع أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2018 بالجزائر. وتشهد سوق النفط العالمية، مؤخرا، تذبذبا في الأسعار بعد أن قفزت منذ حوالي شهر إلى عتبة 80 دولارا للبرميل، لتسجل تراجعا يوم أمس، أين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولارا للبرميل لكنها حققت زيادة أسبوعية بـ1.8 بالمائة هي الأولى في أربعة أسابيع. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولارا للبرميل وتتراجع للأسبوع الرابع على التوالي وبنسبة 2.4 بالمائة هذا الأسبوع. وتضم سلة خامات  أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

مريم سلماوي

 

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