بعد تأجيل تسويقها للمرة الثانية

طحكوت يطلق سيارات سوزوكي سبتمبر المقبل

ينتظر أن يشرع مجمع طحكوت في تسويق السيارات المركبة محليا الخاصة بعلامة سوزوكي سبتمبر المقبل بعد أن كانت منتظرة 4 جويلية الماضي، حيث قالت مصادر لـالمحور اليومي أن إنتاج أول سيارة من نوع سوزوكي ذات العلامة اليابانية بولاية سعيدة، قريب، حيث يتم تركيب نوعين من السيارات السياحية ويتعلق الأمر بسيارة ألتو وبانيلو، في انتظار أن تضاف نماذج أخرى على غرار فيتارا وإيغنيس وارتيغا وسويفت إلى القائمة بعدما تم عرضها في معرض تلمسان للسيارات نهاية جوان الماضي.

سيتعزز سوق السيارات، الذي يعيش على وقع الأزمة منذ 3 سنوات، بمصنع جديد لتركيب السيارات من شأنه المساهمة في خفض أسعار السيارات التي تشهد تراجعا معتبرا خلال الشهرين الأخيرين نتيجة حملة خليها تصدي، رغم تخلف مجمع طحكوت للمرة الثانية في ظرف أشهر في الشروع في تسويق سيارات مصنع سوزوكي بولاية سعيدة بعد أن كان مبرمجا إطلاقه ماي الماضي ثم جويلية، حيث أكد مدير المجمع محي الدين طحكوت أن المصنع الذي يقع في المنطقة الصناعية بسعيدة سينتج حوالي 15 ألف سيارة من طراز سوزوكي بانيلو وألتو في العام الأول، ليصل إلى تركيب أزيد من 100 ألف سيارة على المدى الطويل، بنسبة إدماج تصل إلى 15 بالمئة في العام الأول قبل أن تصل إلى 40 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وستكون سيارة ألتو من أرخص السيارات في الجزائر - بحسب تصريحات طحكوت، مع العلم أنها الأكثر طلبا في الجزائر قبل توقيف استيراد السيارات. كما ذكر محي الدين طحكوت أن مجمعه شريك أيضا للعلامة الإيرانية سايبا، التي ينتظر أيضا أن تفتح مصنعا للتركيب في الجزائر. وبهذا فإن مجمع طحكوت سيكون شريكا لثلاث علامات لتركيب السيارات، كما ينتظر أن يصبح الأول في مجال تصنيع السيارات في الجزائر بإنتاج 100 ألف للعلامة هيونداي و100 ألف للعلامة سوزوكي. ومن المرتقب أن يسمح هذا المشروع، الذي سيحتضنه مقر مصنع الحديد بروميتال سابقا، بتوفير 400 منصب شغل جديد لفائدة شباب الولاية كمرحلة أولى.

للإشارة، فقد أظهرت وثيقة تقنية للمصنع، خلال زيارة بدوي إلى وحدة تركيب السيارات لعلامة سوزوكي اليابانية، أنه سيصل إلى إنتاج 315 ألف سيارة بحلول عام 2023 من مختلف الأنواع على غرار التو وبالينو وسياز وايرتيغا وفيتارا، وحسب ذات الوثيقة فإن مصنع طحكوت بسعيدة انطلق في الإنتاج شهر جوان الماضي بنسبة إدماج 12 بالمائة ليصل إلى 60 بالمائة عام 2023.